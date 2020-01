Itacaré: Pagamento do IPTU com  desconto de 10% vai até dia 10.

A Prefeitura de Itacaré está oferecendo um desconto de 10 por cento no valor da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 para o pagamento feito até dia 10 de janeiro. Mas o IPTU ainda pode ser dividido em três parcelas sem juros. Com esses recursos o município estará investindo em muito mais obras na cidade, mais serviços, eventos e uma série de melhorias para deixar Itacaré cada vez melhor.

Esse ano a campanha de arrecadação do IPTU tem como tema “A Cidade Cada Vez Melhor”, como forma de despertar o cidadão para importância de contribuir não somente com seus tributos, mas também com a preservação do patrimônio público, com a limpeza da cidade e a garantia de serviços melhores. E além dos descontos e parcelamento, a Prefeitura de Itacaré também iniciou com antecedência a distribuição dos carnês do IPTU 2020 nas residências e estabelecimentos comerciais do município. O objetivo é possibilitar que os contribuintes pudessem se programar com antecedência e quitar assim os seus tributos em dia.

O secretário municipal de Finanças, Marcos Cerqueira, informou que os carnês do IPTU foram distribuídos em todos os bairros e no distrito de Taboquinhas. Mas o contribuinte que não recebeu não precisa esperar o documento chegar em casa ou no imóvel, bastando apenas procurar o Departamento de Tributos que poderá quitar seu débito, contribuindo assim com uma cidade muito melhor, mais bem cuidada e com muito mais investimentos.