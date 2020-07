Itacaré: Oposição define Nego como pré-candidato a Prefeito e Josimar como vice.

A oposição de Itacaré definiu nesta sexta-feira que a chapa terá Nego de Saronga como pré-candidato a prefeito e Josimar Vasconcelos como vice para a eleição municipal que acontece em 15 de novembro. Nego e Josimar foram vereadores do município e concorreram em chapas diferentes na eleição de 2016, onde Nego tinha como vice Simone Gusmão e Josimar tinha Júnior de Manduca como vice.

A união da oposição de Itacaré é composta por Nego, Josimar, Charles e agora também Danilo Reis e estão em conversação com José Raimundo do Gás que é pré-candidato a prefeito pelo MDB.

O prefeito Antônio de Anízio ainda está articulando com os partidos da base quem será o vice para sua reeleição, tendo como pretendentes, o atual Genilson Souza do PT, Júnior Andrade do PRB e conversando com o ex-prefeito Jarbas e em troca do apoio ter Jarbinha do PP como vice. (Políticos do Sul da Bahia)