Itacaré: Novo boletim descarta mais um caso suspeito de Coronavírus.

Um boletim divulgado na manhã desta quarta-feira(25) pela Secretaria Municipal de Saúde revelou que Itacaré permanece sem registrar nenhum caso positivo de coronavírus. No novo boletim divulgado consta que Itacaré notificou sete casos suspeitos da doença, sendo todos turistas. Desse total, seis exames já tinhamos divulgado os resultados negativo. E no final da manhã o sétimo também deu negativo.

Na semana passada um paciente chegou a ser encaminhado em estado grave para o Hospital Regional Costa do Cacau com a suspeita da doença. As amostras foram coletadas e enviadas para o Lacen e na noite desta terça-feira saiu o resultado atestando como negativo, ou seja, não está com o coronavírus.

Mesmo sem casos registrados, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que a equipe de monitoramento permanece em estado de alerta, orientando a comunidade sobre como se prevenir contra o COVID 19 e as medidas que devem ser adotadas em casos suspeitos da doença. Paralelo a essas ações, também foram publicados decretos com uma série de medidas que visam prevenir, combater a proliferação do coronavirus e evitar o contágio da doença, garantindo a saúde e o bem-estar da população.

Itacaré também já conta com um Centro de Informações do Coronavírus, uma unidade que tem como principal objetivo atender as ligações e prestar orientações aos pacientes com suspeitas de contágio com o COVID 19. A unidade funciona na Praça da Bíblia e atende à comunidade através do telefone/WhatsApp (73) 99995-7568.