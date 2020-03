Itacaré não registrou nenhum caso positivo de Coronavírus.

A Secretaria de Saúde de Itacaré emitiu um boletim técnico na tarde desta terça-feira, dia 17 de março, informando que até o momento não houve confirmação de casos positivos para o coronavírus (COVID19) dentro cidade. De acordo com o boletim, o Município notificou quatro casos suspeitos, sendo todos turistas. Destes, três eram estrangeiros e o resultado foi negativo. “Estamos aguardando resposta do laboratório sobre o último caso suspeito”, informou o secretário de Saúde, Ricardo Lins.

Conforme o boletim, a Secretaria de Saúde segue monitorando possíveis casos que venham a surgir com uma equipe técnica, capacitada e preparada para uma resposta rápida a qualquer eventualidade. “Vale ressaltar que até o presente momento não temos casos confirmados do COVID19 circulante no município e, de acordo com o Ministério da Saúde, solicitamos que a população siga as orientações das medidas preventivas, visto que conforme a Organização Mundial De Saúde o COVID 19 foi definido como uma pandemia.

Ricardo Lins salientou ainda que o Governo Municipal, em conjunto com as secretarias de Educação, Desenvolvimento Social, Turismo e Comunicação, vem adotando ações multidisciplinares a fim de que a população possa estar informada e orientada sobre a atual situação do município e principalmente as medidas de prevenção.

Os casos que aconteceram e foram espalhados pela grande mídia aconteceram em uma festa fechada de casamento, em um resort distante 14km da cidade, e após o ocorrido todos funcionários que trabalharam foram entrevistados pela Secretaria de saúde do município, sendo que nenhum apresentaram sintomas.

Ainda como forma de prevenção, o prefeito Antônio de Anízio assinou nesta terça-feira o decreto 528/2020 declarando situação de emergência em saúde pública em todo o âmbito do município de Itacaré, suspendendo alguns serviços, ampliando a rede de atendimento e ainda com uma série de orientações para a realização de eventos, bem como o funcionamento dos bancos, correios, dos bares, restaurantes e similares.