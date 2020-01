Itacaré muito além dos 288 anos.

Nem o mais lindo dos versos, nem a mais iluminada das estrelas, nem o mais azul de todos os mares, se assemelha a beleza e a criatividade do teu povo, de tua gente, de tua natureza Itacaré! Aqui tudo é arte, ou a arte é tudo, talvez um complete o outro como uma propriedade natural e obrigatória que só se assemelha ao todo poderoso. Itacaré é sem dúvida a maior criação natural e não humana do planeta Terra, e a mais carinhosa. Aqui a luz emana por todos os lados, como um arco-íris de cores, que interliga a natureza ao imaginário. Luz está, que só o sorriso de quem mora aqui pode explicar.

Itacaré como o próprio significado do nome já diz; “itacá” (rio ruidoso) e “ré” (diferente), traduzindo ao pé da letra “rio de ruído diferente. Porém, quis o criador, que muitas outras coisas aqui, também fossem diferentes, ou melhor ímpar e incomparável. Como a poética e tão marcante orla, margeada por milhares e infinitas histórias e estórias e de um rio a perder de conta, guardado por um canhão e as mãos do padroeiro São Miguel Arcanjo, e iluminado pelo único farol quadrado de todo mundo.

Isso sem falar da Praia da Concha, Praia do Resende, Praia do Costa, Praia da Ribeira e a encantadora Prainha com seus belos coqueirais e uma trilha difícil que à abrilhanta ainda mais, assim também como a paradisíaca Jeribucaçú, praia de nome diferente que vem do Tupi-guarani que no significado (Jacaré da Boca Grande), que em seu braço de rio, doou energia nos tempos mais complicados de sua rica história. Contam os mais antigos, que esse mesmo Jacaré, passou uns tempos na praia da Engenhoca, caminhou pelo Havaizinho, depois de se perder nas belezas naturais da encantadora e musical praia de Itacarezinho. Berço de brigas territoriais, e dos amantes da criação celeste, que por muitos anos buscaram sem sucesso, algo parecido com o encontrado ali.

Ei Itacaré, o que tu tens de tão apaixonante? De tão encantadora que não consigo tirar da cabeça, do meu coração, que parte de minha alma. Será o teu povo hospitaleiro, humilde e acolhedor, será o teu mar, que parece que pintou todo o oceano com o mais belo azul, será tua rica cultura, ou será tua rica natureza esculpidas a mão pelo maior de todos os seres? Por isso digo com toda certeza, não canso de admirar Itacaré, lugar onde vivo, meu lindo Paraíso! (Texto: Durval Filho)

Um pouco sobre os encantos deste paraíso.

Lar da maior parte da Mata Atlântica, e uma biodiversidade ímpar, Itacaré é sem dúvida o destino mais completo e ideal para se passar ferias. Itacaré está localizada na região conhecida como Costa do Cacau. Isso significa que diferente dos principais cartões postais da Bahia, onde predominam dunas e falésias, em Itacaré possuí um conjunto de belas e variadas praias, uma mata Atlântica preservada e grande opções de passeios que vão desde navegação nos manguezais, há passeios radicais como Rafting, Rapel, tirolesa e voo livre.

Gastronômica local.

A gastronômica traduz toda a exuberância deste pequeno paraíso chamado Itacaré: aromas e sabores em forma de arte passeiam pelo restaurante e apresentam uma criativa e saborosa culinária contemporânea e regional subdivididos em mais 80 bares e restaurantes e cabanas de praia, com cardápio variadíssimo de opções gastronômicas e prazeres gustativos, misturando sabores regionais com amostras de grande parte da culinária do mundo. Por causa dessas características, é possível passar 15 dias em Itacaré, visitando um restaurante diferente a cada jantar.

O que fazer em Itacaré.

Uma boa pedida quando o assunto é passeios em Itacaré é a Fertur Transporte e Turismo fundada em 2000, vem atuando no segmento de Traslado, Locação e Turismo, pioneiros na atividade.

Muita emoção no Rafting – Para quem gosta de grandes aventuras, a descida de rafting nas corredeiras do Rio de Contas é a garantia de vivenciar grandes emoções.

E para quem pensa que é só isso, vai se impressionar com a quantidade de opções que a pequena cidade oferece. A sua gente soube bem aproveitar a natureza única do lugar para oferecer aos turistas e visitantes a opção de explorar todo o potencial da natureza, como arvorismo, passeio de canoa, stand up paddle e muita trilha ecológica.

Prainha (Considerada uma das dez praias mais bonitas do pais)

Esplendida! Está é a definição da Prainha. Um belíssimo coqueiral corre por toda sua areia, oferecendo agradáveis sombras e dando um charme a parte. Dois morros verdes, um em cada ponta da enseada, completam a obra de arte de forma simétrica. Cartão postal da cidade, a Prainha esta entre as praias mais lindas do Brasil.

Praia de Jeribucaçu (Jacaré da boca grande, no Tupi-guarani)

Jeribucaçu é uma das praias de Itacaré que você não pode deixar de conhecer. Este pedacinho de paraíso é localizado a 9 km ao sul de Itacaré: em 6 km na BA-001 haverá uma placa indicando a entrada para uma estrada de terra, mais 3 km leva ao estacionamento (R$5,00).

Praias do Havaizinho e Engenhoca (Paraíso do surf e da Tranquilidade)

Duas fantásticas praia de Itacaré são Havaizinho, que além de linda, essa praia é bem isolada e costuma ficar bastante vazia. Seu acesso se da por uma trilha que sai do km 12 da rodovia BA-001, sentido Ilhéus. Uma caminhada leve de 20 minutos por uma mata densa e bem preservada. É possível comprar tapioca, água de coco e refrigerantes e a famosa Cacauroska (Drink servido dentro do cacau) em barracas improvisada na praia.

Famosa Praia de Itacarezinho

Apesar do nome, é uma das maiores praias de Itacaré: são 3,5 km de muita beleza.

Antes mesmo de chegar a praia você fica encantado. Um mirante proporciona uma vista deslumbrante. Vários tons de verdes, uma imensidão de coqueiros e um mar azulado, contrastam formando um quadro. Uma paisagem de tirar o fôlego! Itacarezinho é uma das praias de Itacaré que possui melhor infraestrutura: bares e restaurantes a beira-mar onde é cobrado uma taxa de consumação mínima de R$: 50,00 por pessoa, na praia também há um resort ao longo de sua extensão e ainda uma refrescante bica na ponta norte da praia. Com boas ondas, muitas bancadas de corais e cavernas subaquáticas, a praia é point de mergulho.

Praias Urbanas – Um encanto a parte.

Praia da Concha (em Itacaré): bem no centro. A areia é lotada de cadeiras, mesas e guarda-sóis das dezenas de barracas instaladas ali. O mar está em um recorte da costa e por isso as águas são bem calmas, muito gostosas para o banho. Há também aluguéis de pranchas de SUP e caiaques para os mais bem dispostos. Na ponta esquerda da praia há um mirante que dá uma bela vista da cidade e da praia. É um ótimo local para ver o pôr-do-sol.

Stand Up Paddle em Itacaré: praia, rio, manguezal e cachoeira!



Saindo da Praia da Concha, entrando no Rio de Contas, passa por um incrível manguezal e vai até a cachoeira. O passeio é um mix de praia, rio, mangue e cachoeira. São oito quilômetros para ir e voltar no total. O desafio parece grande, mas acredite, o esforço vale a pena e até mesmo iniciantes no Stand Up Paddle conseguem fazer. Na praia da Concha a Escola de Stand up Paddle tem vários pacotes de passeios.

Praia do Resende (em Itacaré) A um quilômetro do Centro – 20 minutos de caminhada , a pequena enseada tem coqueiros, areia branca, boas ondas para o surf, atraindo banhistas e surfistas. Tranquila, não possui cerveja gelada. Aula de capoeira são comuns por ali, infraestrutura mínima.

Praia da Tiririca: próxima ao centro da cidade, é a praia preferida dos surfistas. Para quem, como eu, só vai mesmo ficar na areia e tomar um banho de mar, a praia é bem servida de barracas, que além de comes e bebes alugam cadeiras e guarda-sóis.

Praia do Costa: Pequena, com areia branca e solta e muitos coqueiros, a praia do Costa não é indicada pra banhos em função da correnteza. Sem infraestrutura e pouco movimento de banhistas, é procurada apenas para quem quer contemplar o visual.

Praia da Ribeira ( A praia mais completa de Itacaré).

A água do mar é azulada e ótima para banho, e em alguns períodos, o mar é propício para a prática de surf. Outra atração dessa praia é um pequeno riacho do rio Ribeira que forma cachoeiras e uma piscina fluvial. Na areia lisa e escura da praia estão as cadeiras e mesas de plástico dos quiosques que colorem o cenário.

Taboquinhas – Turismo Rural, esportes radicais e muita cultura.

Taboquinhas é um distrito da cidade de Itacaré, na Bahia, que teve importância histórica na época áurea do cacau, quando era sede do município e abrigava grandes fazendas e casarões. O distrito fica a aproximadamente 30 km de Itacaré, com acesso por estrada asfaltada novinha em todo seu percurso revela a vasta Mata Atlântica em que a região de Itacaré está inserida, cujo trajeto faz parte do corredor Ecológico do Parque estadual do Conduru. Logo no início, para energizar a aventura, você poderá se banhar nas águas da Cachoeira do Noré ou na Cachoeira da Usina e ao longo do percurso poderão ser apreciadas a fauna e flora preservadas da Mata Ciliar que acompanha o Rio de Contas em todo o seu percurso.

Cachoeiras não faltam em Itacaré.