Itacaré: Moradores relatam tremor de terra na cidade.

Moradores de Itacaré relataram através das Redes Sociais que sentiram um tremor de terra na manhã deste domingo (30), por volta das 07:45.

De acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o epicentro do fenômeno ocorreu na cidade de Amargosa e teve magnitude de 4.2 mR.

No site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, constam dois registros de terremotos nas regiões de Amargosa e São Miguel das Matas, com magnitudes de 4.2 e 3.7 na escala Richter, respectivamente.

O centro esclareceu que tremores pequenos são relativamente comuns no Brasil e podem ocorrer em qualquer lugar. “Normalmente, não trazem nenhum perigo a não ser um pouco de susto a população”.