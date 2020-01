Itacaré: Moradores reclamam mais uma vez da qualidade da água distribuída pela Embasa.

Situação ocorre no município de Itacaré, no sul do estado. Segundo moradores, problema é recorrente, além da coloração barrenta o forte cheiro de cloro na água distribuída é comum na cidade.

Moradores do Bairro Santo Antônio em Itacaré entraram em contato com nossa redação para reclamarem, da coloração escura da água que sai das torneiras desde a manhã de quinta-feira, 23.

“Olha a cor da água que somos obrigados a consumir e a pagar como se fosse tratada, é um absurdo que as autoridades não estão vendo isso, postou uma internauta em uma rede social.

“Mesmo depois de filtrada, continua barrenta e com forte cheiro. Para fazer comida e escovar os dentes, estamos usando água mineral. A única coisa que fazemos com a dos reservatórios é tomar banho”, disse relatou um internauta que pediu para não ser identificado.

Além do gasto extra com a compra de água mineral, moradores estão preocupados, pois acreditam que oferece risco à saúde.