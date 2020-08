Itacaré: Moradores flagram sucuri na Prainha.

Moradores encontraram, na tarde da última quarta-feira (19), na Prainha, em Itacaré, uma cobra gigante. A Sucuri ficou por cerca de cinco minutos numa faixa de areia e foi a diversão de quem estava no local. Muita gente filmou o animal, que foi a sensação nas redes sociais nesta quinta-feira. De acordo com os moradores, a cobra sumiu pelo rio. Essa não é a primeira vez que um animal desse tipo aparece no local. Em 2014 uma Sucuri foi encontrada e devolvida por equipes de órgãos ambientais para Serra do Conduru.