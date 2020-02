Itacaré: Missa marcará a conclusão das obras de restauração da Igreja de São Miguel.

Missa solene às 19h desta sexta-feira (7) marcará a conclusão das obras de restauração da Igreja São Miguel Arcanjo, em Itacaré.

A comunidade, o IPAC e lideranças políticas e religiosas entregam nesta sexta-feira (07), em Itacaré, a Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo de cara nova, após a conclusão das obras de restauração. A missa solene acontecerá na própria igreja, às 19 horas, e contará com a presença do prefeito da cidade, Antônio Mário; do vice-prefeito, Bonfim Genilson; do presidente da Câmara Municipal, Lenoildo; do bispo da diocese de Ilhéus, Dom Mauro Montagnoli representantes do IPAC.

Considerada como um patrimônio histórico, artístico e cultural de Itacaré, a Igreja de São Miguel Arcanjo passou por mais uma etapa de restauração. Realizada pela Paróquia de São Miguel Arcanjo, com o apoio da Prefeitura de Itacaré e da comunidade, por meio da campanha “A Fé Restaurada”, a igreja histórica passou pelas obras de recuperação de todo o forro, recuperada a pintura de mais de 200 anos, recuperação do gradil de madeira do coro feito em madeira jacarandá, recuperação do batistério, dentre vários outros serviços. Tudo acompanhado pelos técnicos do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Uma pintura artística de aproximadamente 200 anos foi descoberta na igreja de São Miguel Arcanjo durante a realização das obras de restauração. A arte secular estava debaixo do forro de madeira do telhado da igreja, coberta por inúmeras camadas de tinta.

Por ser um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), uma equipe da Diretoria de Projetos, Restauro e Obras (Dipro) do instituto foi acionada e realizou uma avaliação da pintura encontrada. Desde então, a equipe de restauradores locais recebeu um reforço dos profissionais do IPAC nas obras de decapagem (remoção de camadas) no intuito de revelar a antiga pintura e recuperar toda sua beleza e características originais.

Durante todo o período das obras o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, se reuniu com o padre Ednaldo Cardoso e com a coordenadora do projeto, Graça Barbosa, onde garantiu todo o apoio da Prefeitura, tendo em vista a importância do espaço não somente como um templo religioso, mas também por sua história que se confunde com a própria origem da cidade. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Ademar Sá, também acompanhou as obras e reafirmou que todo cuidado foi tomado para não danificar o piso original e assegurar todas as características desse patrimônio artístico e cultural de Itacaré.

Pertencente à Diocese de Ilhéus, a Igreja Matriz de São Miguel foi fundada em 1723 pelos Jesuítas. A igreja é umas das mais antigas da região, mas precisa ser restaurada. Em 2016 foi realizada a primeira etapa da campanha de restauro, com a recuperação dos altares. A campanha contou com a participação de turistas, da Prefeitura e da comunidade.

Agora, os visitantes e moradores de Itacaré contam com um local para suas orações ainda mais valioso e que lhes ofereça mais conforto e segurança.

HISTÓRIA

Por volta do ano de 1720, o jesuíta Luís da Grã ergueu uma capela sob a invocação de São Miguel, batizando a localidade com o nome de São Miguel da Barra do Rio de Contas. Ainda assim, o povoado só se tornaria um município em 1732, por obra e graça da Condessa do Resende – Dona Maria Athaíde e Castro.

Com quase 300 anos, a igreja de Itacaré dispõe de oratório rococó, com imagens de São Miguel, São Sebastião, Santo Antônio e Senhor dos Passos. Em alvenaria mista, a edificação tem capela-mor com sacristia e andar superior com coro, galeria e sala do consistório.