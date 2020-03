Itacaré mantém orientação para que a população permaneça em casa.

A Prefeitura de Itacaré, através do comitê de monitoramento, vem realizando uma série de medidas para garantir a saúde da população e evitar a transmissão do coronavírus, como a suspensão das aulas, implantação de barreiras sanitárias a o fechamento do comércio, academias, bares, restaurantes, quiosques, lanchonetes, food trucks, casas de shows e eventos e outros estabelecimentos assemelhados. Mas a recomendação é que a população permaneça em casa, evitando aglomerações.O isolamento locial é apontado como a melhor medida nesse momento para combater a doença.

Desde a assinatura dos decretos suspendendo o comércio, eventos e serviços, a Prefeitura de Itacaré vem mantendo a fiscalização constante e orientando os proprietários dos estabelecimentos quanto os perigos do COVID 19. Mesmo assim, é preciso contar com a conscientização e o apoio de todos. As recomendações são ficar em casa, higienizar as mãos com frequência e sair apenas quando extremamente necessário.

Em Itacaré os médicos e enfermeiros de unidades de saúde aderiram à campanha para diminuir o número de pessoas nas ruas com o objetivo de evitar aglomerações e reduzir o número de infectados pelo novo coronavírus. Em Itacaré não foi registrado casos do coronavírus, mas já existem casos suspeitos e para reduzir esse número, os profissionais da saúde postaram mensagens nas redes sociais com um pedido simples para população: “fique em casa por nós”.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, também fez um apelo à comunidade. “A Prefeitura de Itacaré e a equipe técnica de combate ao coronavírus pedem à população que evite aglomerações. Por favor, para sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, permaneçam casa. O momento é de conscientização. Faça sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus”, solicitou o prefeito. “A responsabilidade também é sua, por isso orientamos que a população evite aglomerações, eventos, bares, praias e locais de grande concentração. Faça a sua parte: adote as medidas de proteção e por favor, fique em casa”, alertaram também os médicos.

Além do fechamento do comércio, serviços, eventos e até a recomendação de interditar as praias, a Prefeitura de Itacaré está realizando barreiras sanitárias nas entradas da cidade e também no distrito de Taboquinhas. O serviço está funcionando 24 horas, medindo a temperatura dos motoristas e passageiros, fazendo a higienização nos veículos e verificando se são moradores do município e qual a necessidade de estar circulando, já que a orientação é ficar em casa para evitar os riscos de contrair ou transmitir a doença.

ÔNIBUS E TÁXIS – Também foi publicado o decreto suspendendo, pelo prazo de 15 dias, a contar das zero horas de 20 de março, a entrada de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual no município, bem como a entrada de veículos de transporte individual de passageiro, tipo taxi e mototáxi, transportando turistas de outros países, regiões e localidades para Itacaré. Ainda visando resguardar a saúde pública, foi publicado o decreto que proíbe que os estabelecimentos de hospedagens, hotéis, casas de veraneio, pousadas, resorts e assemelhados, recebam novos turistas pelo prazo de 30 dias, a contar das 17 horas de 20 de março de 2020.