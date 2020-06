Itacaré: Live solidária de Edjane Silva arrecada mais de 500kg de donativos.

Com o objetivo de ajudar as pessoas em situações de vulnerabilidade do município de Itacaré, a cantora Edjane Silva participou do projeto live solidária da IN9PRO no último domingo (14).

Com mais de duas horas de duração e quase 3 mil acessos, o show contou com um repertório recheado de sucessos de forró e música sertaneja. A iniciativa arrecadou mais de 500kg de donativos – entre alimentos, produtos de limpeza e álcool em gel, que serão doados às famílias ribeirinhas das margens do Rio de Contas.

Próximos shows

Como parte da campanha “Quarentena Solidária”, a próxima live beneficente acontece já no próximo sábado (21), com os grupos Bonde do Andrezão, Luciano Mizeravinho e convidados. A transmissão, ao vivo, será a partir das 16 horas pelo Youtube.

A IN9 Produções agradece a Prefeitura Municipal de Itacaré, Intertel, Libernet, Nivaldo Santana, Produtos Padim, Pousada Itaya, Antonio de Anizio, Dj Longo, Mercado Moreira, Distribuidora de Bebidas do Romenio, Pizza a metro da passagem e a todos que contribuíram diretamente ou indiretamente para que fosse possível a realização deste projeto. Quem tiver interesse em ser um colaborador, é só entrar em contato pelo número.55 73 9 9843-9714.