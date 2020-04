Itacaré lança campanha “Juntos pelo Turismo, e juntos por Itacaré”.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo, está lançando um movimento em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (CONTUR) e com todos que simpatizam com a causa ou sentem que podem fazer parte da construção de soluções. Trata-se da campanha “#juntospeloturismo e #juntosporitacare”, é um chamado que vem da necessidade do setor do turismo e pretende gerar uma grande onda de apoio ao segmento turístico de Itacaré.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, ao mesmo tempo que está entre as atividades mais afetadas pelo coronavírus, o turismo é o grande aliado na recuperação econômica após o fim do período de isolamento. “Todo o setor terá um grande desafio pela frente, mais juntos vamos vencer o coronavírus e a crise” reforça o prefeito.

“São muitas famílias que depende do turismo e diversos setores direta e indiretamente são beneficiados com a atividade turística. Estamos dando forma a um movimento que se faz necessário, não podemos nos abater e paralisar, temos que ter atitude nesse momento que mais precisamos de união. O nosso prefeito António de Anízio saiu na frente e adotou medidas efetivas para o combate e prevenção ao coronavírus no município. Nós precisamos atuar forte para apoio ao setor nesse momento e para planejar a retomada do turismo, com união e ações efetivas para voltarmos com ainda mais força”, disse Júlio Oliveira, secretário de Turismo de Itacaré.

Ao total, 11 entidades e instituições já estão apoiando o movimento, englobando o setor hoteleiro, gastronômico, entidades ligadas as agências de turismo e condutores de visitantes de Itacaré, sociedade civil organizada, instituições ligadas ao turismo e ensino superior. Entre elas, estão a Associação Itacareense das Agências de Turismo (ASSIATUR), Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação (SPHA), Associação dos Cabaneiros das Praias de Itacaré (ACPI), Associação dos Condutores de Visitantes de Itacaré (ACVI), Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itacaré (CCSPI), Associação Recicla Itacaré, Loja Maçônica Ecologia Fraternidade Itacareense, Associação de Surf de Itacaré ( ASI), Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), Instituto Federal Baiano – Campus Uruçuca, SEBRAE e SENAC.

A ação irá criar grupos de trabalhos e, após reuniões, será elaborado o Plano de Ação Estratégico para Retomada do Turismo de Itacaré com ações estratégicas, diretrizes e atividades. Os grupos de trabalho serão organizados por afinidades e áreas de atuação, como eventos, estratégias, rotas turísticas, qualificação, gastronomia, marketing, infraestrutura, protocolos sanitários e trade turístico.

A campanha

As hashtags #juntospeloturismo e #juntosporitacare dão o tom da campanha e serão utilizadas para que todos possam acompanhar as ações, além de facilitar a interação entre representantes do trade e o cidadão que se interesse pelo assunto, pauta ou ação. Na campanha, a hashtag ganha um novo simbolismo: seu grafismo se transforma em letras – “ J” de Juntos, letra “I” de Itacaré, letra “T” de Turismo e as setas simbolizam Por e Pelo que são os elementos da campanha.

A campanha contará com a logomarca, posts para as redes sociais, e-mails marketing, peças para o WhatsApp, máscara para foto do Facebook e capa para a rede social, banner para site e stickers para WhatsApp. Para completar, um filme dá forma e voz ao movimento. As imagens retratarão as a belezas naturais de Itacaré e sintetizam o senso de ação, colaboração e união em prol de Itacaré.