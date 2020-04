Itacaré lança Campanha de combate ao tráfico de aves.

A Campanha “Asas Livres” que visa alertar a população para o combate ao tráfico de aves em Itacaré e região foi lançada nesta terça-feira (07) nas mídias locais e redes sociais pela Prefeitura Municipal de Itacaré, através da Secretaria de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Políticas Integradas (COMPAI).

Inicialmente, a Campanha terá caráter educativo e de sensibilização para os danos causados pela captura, criação e tráfico de pássaros no município tendo como público-alvo a população de Itacaré e região. Segundo o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, de cada dez pássaros capturados apenas um deles chegam ao seu destino, comprometendo o bem-estar animal e os nossos ecossistemas.

O município de Itacaré realiza, anualmente, um Seminário sobre o Turismo de Observação de Pássaros. Para o Secretário de Meio Ambiente, Marcos Luedy a ideia é valorizar esse tema para que, além da preservação das aves, a Campanha possa consolidar a cidade como um dos polos de desenvolvimento turístico a partir do cuidado que a população tenha com seus pássaros.

Palestras, eventos, concursos de redação, exibição de vídeos, dentre outras atividades também farão parte da Campanha que terá caráter permanente. O COMPAI, através das suas instituições componentes, estará executando as metas da Campanha, assim que passar os efeitos da pandemia do coronavírus no município. A campanha também será abordada no programa “Liga da Justiça Ambiental”, organizado pela ONG ETIV, que estimula o protagonismo jovem para o desenvolvimento de ações socioambientais em suas comunidades. Por enquanto, as ações serão virtuais.

A Campanha “Asas Livres” pretende realizar um evento específico em Itacaré sobre o tema no Dia Mundial das Aves que acontecerá no dia 5 de outubro desse ano.