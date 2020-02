Itacaré: Júnior Andrade pede exoneração do cargo de diretor da Autarquia Turismo.

Um dos possíveis nomes cotado para disputar as eleições na chapa como vice prefeito ao lado de Antônio de Anisio, Júnior Andrade (Republicanos) que já tinha saído da secretaria de administração no início do ano agora pede exoneração do Cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Autarquia Itacaré Turismo, cargo que acumulava com a secretaria e ocupava de forma voluntária no governo.

Vale lembrar que Júnior foi o responsável pela articulação com o Deputado Marcio Marinho para a vinda de várias emendas parlamentares para o município, como a Revitalização da Pituba, diversas emendas para Eventos como Carnaval e Dia da Cidade, além das obras como Praça da Mangueira da Pituba e Campo de Taboquinhas previstas pra iniciar em março desde ano.

Júnior que foi pré candidato a prefeito nas eleições 2016, conseguiu eleger por sua coligação 4 vereadores que fazem parte da base do governo até então.

Seria uma grande baixa no governo e um fortalecimento da oposição que segue unida?

Ou seria uma estratégia política com o prefeito Antônio de Anisio?