Itacaré: Júnior Andrade explica os motivos de ter pedido exoneração do cargo de diretor da Autarquia Turismo.

Em comunicado publicado essa semana nas redes sociais, Júnior Andrade explicou os motivos de ter pedido exoneração do cargo de diretor da Autarquia Turismo.

COMUNICADO

Quero através desta comunicar a todos os amigos e amigas, a família de Itacaré que por motivo de acúmulo de diversas funções e principalmente preocupação e cuidados com a saúde, tive que me desligar “mesmo que talvez temporariamente” das atividades na Prefeitura Municipal de Itacaré.

No início do ano deixei o cargo de Secretário de Administração e agora pedi meu desligamento das Funções que exercia como Diretor Administrativo da Autarquia Itacaré Turismo.

Foram apenas 18 meses, mas a intensidade foi tão grande que parece que durou anos…

… Nesse período, em um breve resumo, dei mais Eficiência à Máquina Pública, valorizamos o atendimento ao contribuinte; Criamos a Autarquia do Turismo que possibilitou a realização de tantos eventos importantes; Regulamentamos e criamos a Profissão do Mototaxista projeto engavetado há mais de 9 anos; uniformizamos o recebimento de todos os processos através do Protocolo Eletrônico; Criamos o Portal Transparência Pública; fomentamos o comércio local através das ações do programa Itacaré Cidade Empreendedora; Captamos recursos através do nosso partido Republicanos10 para Revitalização da Pituba (500mil), construção da Praça da Mangueira na Pituba (350mil), Requalificação do Campo de Taboquinhas (300mil); Captação de recursos para Saúde (mais de 1 milhão), além de muitos recursos para Realização de eventos como Carnaval, Dia da Cidade e tantos outros; apoiamos as diversas secretarias em seus projetos, além dos conselhos e os sindicato nas demandas internas.

Deixo encaminhado projetos indispensáveis para o bom funcionamento da cidade como A Municipalização do Trânsito, Plano de Mobilidade Urbana e Convênio para Implantação do SAC.

Agradeço de todo coração ao amigo e Irmão Prefeito Antônio de Anisio pela oportunidade, cuidado e confiança depositada em nosso trabalho. Acredito que essa gestão será bem lembrada pela quantidade de feitos realizados e pra mim foi uma honra colaborar com eles. O carinho, amizade e respeito pelo Sr sempre continuará. Obrigado!

Agradeço a Câmara de Vereadores pelo respeito e sensibilidade ao me receber por diversas vezes pra debater projetos importante para a cidade. Ao amigo vice Genilson pela acolhida e parceria e a todos os secretários com as respectivas equipes que estão imbuídos em fazer dessa uma grande gestão para nós munícipes dessa amada Itacaré.

Sei que Itacaré merece ainda muito mais, por isso continuo com meus trabalhos sociais na cidade, gerando emprego e renda, ajudando no desenvolvimento da nossa Itacaré e à disposição dela no futuro, pois a essa cidade devo muito e levantarei sempre a sua Bandeira independente da cor do partido que esteja no poder.

Deus abençoe a todos,

Até logo!

Júnior Andrade

Ex Secretário de Administração

Presidente Republicanos10 Itacaré