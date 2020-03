Itacaré: Josimar se filia ao Partido AVANTE.

O pré-candidato a prefeito de Itacaré, Josimar Vasconcelos, se filiou nesta terça-feira, dia 03, em Salvador, no Partido AVANTE. A ficha de filiação foi abonada pelo deputado estadual, Pastor Isidóro Filho e contou com a presença do prefeito de Poções, Léo Mascarenhas (PTB).

Josimar teve uma votação expressiva nas últimas eleições, e mesmo sem mandato continuou trabalhando e buscando benfeitorias para cidade com emendas através de seus deputados.

A Oposição composta hoje por Nego do DEM, Charles do PSC, Josimar do AVANTE e Dr. Rodolfo do PLS, visa uma grande união para que através da opinião popular com pesquisas, seja definido os dois principais nomes, prefeito e vice, para concorrer contra o atual prefeito, no 1 contra 1. E segundo as primeiras informações até junho já haverá um estudo para definição do chapão.

(Políticos do Sul da Bahia)