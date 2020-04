Itacaré: Josimar anuncia pré-candidatura pelo PSB.

O pré-candidato a prefeito de Itacaré, Josimar Vasconcelos, esteve em Salvador a convite reunido com a deputada federal e presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata para se filiar ao partido.

“Concorrerei nas próximas eleições pelo PSB, número 40. Quero fazer um agradecimento à deputada federal Lídice da Mata pelo total apoio. Vamos juntos discutir as melhores propostas para Itacaré”, disse Josimar.

Josimar teve uma votação expressiva nas últimas eleições, e mesmo sem mandato continuou trabalhando e buscando benfeitorias para cidade com emendas através de seus deputados.

A Oposição composta hoje por Nego do DEM, Charles do PSC, Josimar do PSB, visa uma grande união para que através da opinião popular com pesquisas, seja definido os dois principais nomes, prefeito e vice, para concorrer contra o atual prefeito, no 1 contra 1. E segundo as primeiras informações até junho já haverá um estudo para definição do chapão.