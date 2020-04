Itacaré intensifica combate à dengue junto com a comunidade.

A Prefeitura de Itacaré, através das secretarias de Saúde e Desenvolvimento Urbano, está intensificando as ações de combate à dengue nos mais diversos bairros da cidade, com a proposta de conscientizar os moradores para que se juntem nessa luta contra a dengue. O trabalho já começou com a ação de recolhimento dos entulhos, orientando a comunidade para que limpe os seus quintais e coloque nas portas, nos dias estipulados, todos os materiais e lixo que possam ser criadouros do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue.

Na última quarta-feira o trabalho foi desenvolvido no bairro Porto de Trás, em parceria com a comunidade. E nesta quarta-feira, dia 29, será no bairro da Passagem. Para garantir uma participação cada vez maior da comunidade, equipes da Secretaria de Saúde vão com antecedência em cada bairro onde será desenvolvido o trabalho, orientando aos moradores para que limpes seus quintais e áreas abertas, retirando ferro velho, vasilhas, pneus, entulhos e tudo que possa ser foco do mosquito. Em seguida a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, junto com os agentes de endemias, fazem o recolhimento desses materiais.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que esse trabalho de recolhimento dos entulhos vai ser feito nos mais diversos bairros, principalmente naqueles locais onde se verificou um índice maior de casos de dengue. Ele destacou a importância de toda a comunidade participar, não somente nesses locais onde será feito o trabalho de intensificação, mas também em todo o município, fazendo a sua parte para evitar água parada.

O objetivo dessas ações de intensificação com a retirada dos entulhos é promover conscientização da comunidade e eliminar os criadouros das larvas do Aedes Aegypti. Em cada local onde está sendo desenvolvido o trabalho as equipes orientam a comunidade de que é necessário que todos façam a sua parte, observando que caixa d’água e outros reservatórios de água estejam devidamente tampados, retirando folhas ou outro tipo de sujeira que pode gerar acúmulo de água nas calhas e guardando pneus em locais cobertos.

Também é preciso guardar garrafas com a boca virada para baixo, realizar limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos escoamentos de água, limpar e retirar acúmulo de água de bandejas de ar-condicionado e de geladeiras e utilizar areia nos pratos de vasos de plantas ou realizar limpeza semanal, além de uma série de outras ações.