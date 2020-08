Itacaré instala mais um túnel de desinfecção contra o coronavírus.

O município de Itacaré já conta com mais um túnel de desinfeção contra o coronavírus, um serviço que tem o objetivo de garantir muito mais proteção a toda a comunidade, aos profissionais da área de saúde e também aos usuários dos serviços de atendimento, Dessa vez foi instalado o túnel de desinfecção no Hospital Municipal, uma doação da empresa Doce Mel e Mercado DFábrica, através de uma parceria com a Prefeitura de Itacaré.

O novo túnel de desinfecção foi instalado logo na entrada do hospital e vai servir a toda a comunidade que precisa do atendimento e também os profissionais de saúde. O sistema é capaz de desinfectar cabelos, roupas, acessórios e corpos que passarem pelo túnel. A névoa expelida através dos nebulizadores pode eliminar 35 vezes mais bactérias, vírus e fungos em relação ao cloro. É necessário permanecer entre 15 a 20 segundos no interior do túnel para eliminar a possibilidade do vírus.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, agradeceu à empresa Doce Mel e acrescentou que gestos como esse, de parceria e solidariedade, só contribuem com o desenvolvimento da cidade e com a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Antônio de Anízio, explicou que essas medidas ajudam a combater o coronavírus, mas é preciso que toda a população esteja unida nesse momento para vencer a doença, fazendo também a sua parte, seguindo as normas de segurança e proteção, evitando aglomerações, usando máscaras, álcool em gel e, principalmente, ficando em casa.

Ainda como forma de combater o coronavírus, a Prefeitura de Itacaré implantou túneis de desinfeção e adquiriu novos totens nas unidades de saúde com dispenser de álcool em gel, um dispositivo com pedal para ajudar na higiene das mãos e no enfrentamento ao coronavírus. Os tuneis de desinfecção foram instalados no Hospital Municipal de Taboquinhas, no Centro de Atendimento ao Coronvírus de Itacaré (CACI), que funciona nas instalações da UPA, no Hospital de Itacaré e na barreira da Vila Maria.