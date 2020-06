Itacaré inicia processo de elaboração do Referencial Curricular do Município.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Educação, já iniciou o processo de elaboração do Referencial Curricular do município, tendo como base o Documento Curricular Referencial da Bahia, contemplando as adaptações e contextualizações locais. O Referencial Curricular é um documento orientador que visa estabelecer conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, direcionando a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

O processo foi iniciado com a adesão do município ao Programa de Elaboração Curricular dos municípios baianos, ofertado pela Undime em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Itaú Social. A segunda Etapa já está em andamento no município com a constituição da Comissão de Governança estabelecida por meio da Portaria 003/2020 e com a organização dos Grupos de Estudos e Aprendizagens, que tem como objetivo envolver todos os professores da rede de ensino no processo de estudo, reflexão e autoria curricular, tendo em vista a elaboração do Referencial Curricular local.

A secretária municipal de Educação, Eliane Camargo, explica que a elaboração do Referencial Curricular faz parte das ações do prefeito Antônio de Anízio de oferecer cada vez mais uma educação pública de qualidade e inclusiva e com a participação de toda a comunidade escolar. Eliane Camargo destaca ainda a importância da participação de toda a comunidade escolar nesse processo, pois dessa construção coletiva, com a sistematização da contribuição de cada um, Itacaré terá o seu referencial de currículo para toda a Rede Municipal de Ensino.

E o momento de contribuição é na participação através dos Grupos de Estudos e Aprendizagem, os GEAs, que contam com atribuições específicas, e atuam sob coordenação e orientação da Comissão Municipal de Governança. Diretores e Coordenares Pedagógicos também serão envolvidos neste trabalho. E para o desenvolvimento dos estudos, a proposta da Secretaria Municipal de Educação é que os professores sejam distribuídos nos grupos, respeitando sua formação e área de atuação.

Para Educação Infantil, a proposta é a distribuição dos professores em cinco grupos de trabalho divididos pelos Campos de Experiências da BNCC/DCRB, conectados com os seis direitos de aprendizagem. Cada grupo terá a tarefa de contribuir na elaboração dos objetivos de aprendizagem tendo como foco o contexto local que comporá a Parte Diversificada do Currículo. Já nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a orientação é a distribuição dos professores em cinco grupos de trabalho divididos pelas áreas do conhecimento da BNCC/DCRB.

Cada grupo terá a tarefa de contribuir na análise e elaboração das habilidades tendo como foco o contexto local que comporá a Parte Diversificada do Currículo. Os professores responsáveis pelas turmas dos 1º, 2º, 3º anos precisarão também se debruçar sobre os estudos dos materiais existentes nos municípios que referendam o processo de Alfabetização ajustando as concepções para o Referencial Curricular Local.

Quanto aos Anos Finais do Ensino Fundamental, a proposta é a distribuição dos professores em cinco grupos de trabalho divididos pelas áreas do conhecimento da BNCC/DCRB. No caso de cada um destes GEAs, internamente, para realizar os estudos e análises, os professores se organizarão também por componente curricular.

A organização pedagógica do projeto tem como foco a orientação à distância de todo processo, com a utilização de ferramentas e recursos tecnológicos que permitam um diálogo constante para acesso aos materiais orientadores, esclarecimento de dúvidas e aprofundamento de estudos. O trabalho será desenvolvido através de Redes Sociais e Plataformas de Comunicação, Lives Formativas (aprofundamento de estudos), Plataformas de Comunicação, Reuniões Locais e com Formadores, além de Material de Estudo e Orientação e Fóruns.

Confira cada uma das etapas do processo de elaboração do Referencial Curricular do município:

1ª Etapa – Esta configura-se a etapa inicial do processo de orientação formativa, na qual o município precisa realizar a adesão ao Projeto de Elaboração de Referenciais Curriculares nos municípios Baianos.

2ª Etapa- Etapa na qual o município precisa ter constituído através de portaria a Comissão Municipal de Governança e organizado os Grupos de Ensino e Aprendizagem.

3ª Etapa- Conclusão dos estudos, diálogos e sistematizações por todos os GEAs, com encaminhamento para a Comissão Municipal de Governança.

4ª Etapa- Conclusão de análise e sistematização dos textos encaminhados pelos GEAs, formatando a proposta de Referencial Curricular do Município, com disponibilização de consulta pública para outras contribuições e validação, e encaminhamento oficial para a Secretaria Municipal de Educação.

5ª Etapa- Encaminhamento pela Secretaria Municipal de Educação da proposta de Referencial Curricular do Município para o Conselho Municipal de Educação.

6ª Etapa- Aprovação pelo Conselho Municipal de Educação.

7º Etapa- Homologação pela Secretaria Municipal de Educação.