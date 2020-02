Itacaré inicia obras de construção do Centro de Especialidades

A Prefeitura de Itacaré iniciou as obras de construção do Centro de Especialidades Médicas, uma unidade que tem como principal objetivo melhorar o atendimento e realizar exames com mais rapidez, comodidade e eficiência. O Centro Médico está sendo construído com recursos próprios da Prefeitura e fica na área em cima do Hospital de Itacaré.

No local serão construídas salas para atendimento médico, observação e exames. Também será reformada e coberta toda a rampa que dará acesso ao centro médico pelo próprio hospital, facilitando o deslocamento dos pacientes. A Prefeitura de Itacaré também vai reformar todo o laboratório que ficará ao lado do Centro de Especialidades Medicas, com salas para atendimento, administração e espaços para a realização dos mais diversos exames e procedimentos.

Já o Hospital de Itacaré está sendo reformado e a primeira etapa já foi concluída. As obras estão sendo realizadas pelo Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Prefeitura de Itacaré. Nessa etapa foram reformadas a recepção, o consultório médico, a sala de estabilização, sala de medicação e curativos e realizados serviços no acesso, fachada e também no estacionamento. E além da reforma, as salas ganharam novos móveis, equipamentos e monitores de estabilização.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, as obras da segunda etapa de reforma e ampliação do hospital vão continuar nos próximos dias, com a requalificação das enfermarias e instalação de ar condicionados em todos esses espaços, instalação das TVs e reforma da sala de cirurgias e de parto e vários outros serviços. As obras contemplam ainda a melhoria das acomodações para os profissionais e implantação da nova cozinha e refeitório. O objetivo, segundo o prefeito, é garantir um atendimento cada vez melhor para os itacareenses e turistas.

Além da reforma, o Hospital de Itacaré ganhou novos móveis e equipamentos. Nessa etapa foram entregues novos armários vitrines, suportes para soros, estantes de aço, televisores, negatoscópio, monitores multiparamétricos, condicionadores de ar, armários roupeiros, oxímetros, laringoscópio pediátrico, estetoscópio, escadas de degraus, cadeiras de rodas e diversos outros equipamentos para melhor atender aos pacientes.

Para o prefeito, a desapropriação do hospital, transformando definitivamente numa unidade pública, foi uma grande conquista para todos os itacareenses, pois a partir daí foi possível iniciar a reforma e ampliação desse importante equipamento e oferecer um atendimento cada vez melhor para os itacareenses e visitantes. Outro grande avanço é que o município vai receber não somente um hospital bem equipado, mas também uma nova ambulância, através de uma emenda do deputado federal Ronaldo Carletto.