Itacaré inicia campanha para estimular cadastramento no Cadastur.

Com a proposta de estimular e esclarecer dúvidas sobre a importância e obrigatoriedade do Cadastur – sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo junto ao Ministério do Turismo , a Prefeitura de Itacaré, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), iniciou nesta quarta-feira (20) uma campanha junto às empresas do setor de turismo de Itacaré para cadastramento e renovação de cadastros.

Além de estar cumprindo com a Lei Federal n.º 11.771/2008, as pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo podem receber benefícios como acesso a financiamento através de bancos oficiais, a participação em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo, participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo e apoio para participar de programas e projetos do Governo

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o papel do poder público neste momento de crise é auxiliar ao máximo o trade turístico buscando parceiros e alternativa que possam garantir a sobrevivências das empresas e dos empregos no nosso município. O secretário de Turismo, Júlio Oliveira, explica que o Cadastur é gratuito e muito importante para as empresas terem acesso as linhas de crédito anunciadas pelo Ministério do Turismo por meio do Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR) na ordem de R$ 5 bilhões de reais, além da importância para o turismo de Itacaré com a legalização das empresas.

“A Secretaria de Turismo já vem realizando campanhas para o cadastro das empresas no CADASTUR e agora pretende intensificar em virtude do anunciou das novas linhas de crédito e do selo “Turista Protegido”, os quais exigem o CADASTUR para ter acesso a esses benefícios. A equipe da Secretaria de Turismo estará orientando e apoiando os empresários para o cadastro das empresas de Itacaré”, explicou o secretário.

Para se cadastrar basta acessar http://www.cadastur.turismo.gov.br. De forma a esclarecer dúvidas e orientar sobre o cadastro, a equipe da Secretaria de Turismo de Itacaré estará à disposição, de segunda a sexta, das 9 às 13 horas, presencialmente na sede ou pelos telefones: 073 99896-6689 – Jarbas Junior (Jarbinhas) ou 073 99836-1238 – Nayane Rossetti.

O cadastro obrigatório contempla os prestadores de serviços turísticos constituídos na forma de empresário individual, as sociedades empresárias, sociedades simples e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo, como meios de hospedagem (flat, hotel, pousada e cama & café), agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, guias de turismo, entre outros.