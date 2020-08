Itacaré inicia cadastro digital ou presencial de imóveis de locação para temporada.

A partir desta segunda-feira, dia (10), os proprietários de imóveis para locação já podem realizar o cadastro pela plataforma digital onde proprietários e administradores que realizam a intermediação e gestão de imóveis de terceiros deverão utilizar para a reabertura da atividade no próximo dia 14 de agosto. Essa medida faz parte do Plano de Reabertura do Turismo elaborado pela Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo, em parceria com a Vigilância Sanitária do município, que criaram um Protocolo de Segurança Sanitária Específico para casas de temporadas, apartamentos, kitnet e afins.

A plataforma foi desenvolvida pela Prefeitura de Itacaré e tem um funcionamento simples, prevendo todos os tipos de locação de temporada, sejam proprietários alugando imóveis próprios, bem como administradores que realizam a intermediação e gestão de imóveis de terceiros. “Trata-se de um sistema onde é possível que todo locador de temporada do município inscreva seus imóveis disponíveis, gerando um cadastramento e mapeamento para que o poder público possa realizar a fiscalização sanitária”, afirma Júlio Oliveira, secretário de Turismo de Itacaré.

Para o turista que se interessa em realizar a locação de um imóvel, é necessário que certifique que o mesmo esteja devidamente cadastrado e ciente dos protocolos de combate a disseminação do coronavírus. Para controle na entrada no município a barreira sanitária solicitará comprovante de locação do imóvel para comprovar que o imóvel está devidamente cadastrado. Será disponibilizado no site de cadastramento a listagem dos imóveis com endereço e contato, facilitando a procura e o aluguel de imóveis cadastrados pela Prefeitura.

O cadastro na plataforma pode ser feito no site https://tinyurl.com/y32qb7q5. Logo após deve seguir os passos de preenchimento dos formulários conforme o tipo de locador. O sistema prevê tanto o cadastro de proprietários que locam imóveis próprios como também imobiliárias e corretores autônomos que intermediam e gerenciam imóveis de terceiros. O sistema não apresenta custo nenhum para os locadores.

Para o cadastro presencial os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Turismo, localizada na Galeria Solar de Itacaré, Passarela da Villa O contato para mais informações:[email protected] ou pelo telefone 073 3251-3922.