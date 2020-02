Itacaré inicia 1ª etapa da campanha de vacinação contra o sarampo.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo em todos os postos de saúde do município, com o objetivo de imunizar pessoas de 05 a 19 anos contra a doença. A campanha vai até o dia 13 de março. E também nesta segunda-feira foi iniciada a vacinação itinerante na zona rural.

E esse ano tem mais uma novidade. Considerando o grande número de pessoas que visitam Itacaré nesse período do ano, serão colocados postos de vacinação na Praça Newton Coelho (Praça do Fórum) e na Praça Santos Dumont (Praça dos Cachorros). Além da intensificação vacinal para este público alvo, a vacinação de rotina está sendo disponibilizada nas 4 salas de vacina no município, além de realização de vacinação junto com a equipe itinerante.

E no sábado, dia 15 de fevereiro, vai acontecer o dia de mobilização nacional, o chamado de Dia D de vacinação contra o sarampo. Para isso a Prefeitura de Itacaré estará realizando a vacinação em todas as unidades de saúde do município e também postos volantes em diferentes pontos da cidade e também na zona rural. O objetivo é atender aqueles que não se vacinaram nos dias úteis ou que esqueceram de procurar os postos para a imunização.

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espira ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. Em torno de 3 a 5 dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade.