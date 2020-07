Itacaré inaugura mais uma unidade de saúde.

O município de Itacaré acaba de ganhar mais uma unidade de saúde. A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Saúde, inaugurou nesta terça-feira (30) a Unidade de Saúde Familiar Otto Alencar II, que fica na Rua da Linha, logo na entrada da cidade. A nova unidade conta com consultórios médicos e odontológico, sala de vacina, curativos, setor de triagem, banheiros e recepção para melhor atender a toda a comunidade.

A Unidade de Saúde Familiar da Rua da Linha já está funcionando, contando com médicos, enfermeiros, técnicos e toda uma equipe pronta para garantir um melhor atendimento para a todos. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que a nova unidade, mais ampla e com novos equipamentos, faz parte do compromisso de levar cada vez mais saúde a toda a população, cuidando bem do povo e garantindo mais qualidade de vida.

Além dessa unidade, a Prefeitura de Itacaré também estará inaugurando nos próximos dias novos postos médicos em comunidades rurais, como o da comunidade quilombola do Fojo e também na região do Pau Brasil, beneficiando centenas de famílias que vivem da agricultura Familiar. Além disso, a Prefeitura também inaugurou nos últimos dois anos o Posto de Saúde do Assentamento Pancada Grande e também o PSF do distrito de Água Fria.

O município contou ainda com a ampliação do PSF do bairro da Passagem, que agora funciona em um espaço ainda melhor, além da reforma de várias unidades de saúde. O Hospital de Itacaré também foi reformado e está sendo ampliado. E o município, em parceria com o Governo da Bahia, já colocou em funcionamento o Centro de Atendimento ao Coronavírus de Itacaré, nas instalações da UPA, que foi totalmente equipado.