Itacaré: Hoje tem Bloco Sensação no Carnaval de Itacaré!

Chegou o grande dia, o dia do Bloco Sensação na avenida que será animada pela Banda “Tropa da Bregadeira”. estourada em todos paredões. Concentração partir das 15h na Praça do canhão com trio elétrico, segurança, animação, brilho e gente bonita. O Bloco completa este ano sua 17ª edição no Carnaval de Itacaré. O preço da Camisa com direito a uma caneca personalizada com o nome do bloco, custa apenas R$: 25,00 reais.

Ponto de vendas: Farmácia Bahia e vendedores autorizados.

“Vem pular este carnaval no BLOCO SENSAÇÃO, curtir com muita paz, segurança, organização, animação e muita gente bonita, vem!!!