Itacaré: Ex-prefeito Jarbas se filia ao PP.

Em ato realizado na manhã desta Segunda-feira (20/07) atendendo aos protocolos de segurança contra o COVID 19, e a convite da nova diretoria do Partido Progressista de Itacaré, encabeçado pelo presidente Zé Washington, do vice Dr. Cezinha, do Deputado Federal Ronaldo Carletto (PP) e do presidente da ALBA (Assembléia Legislativa da Bahia) Deputado Estadual Nelson Leal (PP), aconteceu o ato de ratificação da filiação do ex-prefeito Jarbas Barbosa Barros.

Ex-prefeito de Itacaré por 3 mandatos, Jarbas Barbosa trocou de sigla, saindo do PSB e migrando para o PP. Na oportunidade, agradeceu o convite e se mostrou muito satisfeito em estar integrando a nova sigla comandada no Estado pelo Vice-Governador João Leão, ressaltando os Deputados Federal Ronaldo Carletto e Estadual Nelson Leal, que muito tem ajudado no desenvolvimento do município, além do apoio do Secretário Executivo Estadual do PP Jabes Ribeiro.

No ato de filiação, Jarbas Barbosa reafirmou o seu apoio à reeleição ao prefeito Antônio de Anízio, juntamente com a eleição da maior bancada de vereadores Progressista e enfatizou que Itacaré precisa continuar avançando.

O atual prefeito de Itacaré Antônio de Anízio agradeceu o apoio do ex-prefeito Jarbas, onde lembrou dos avanços que Itacaré teve em suas gestões, como as construções de postos de saúde, UPA, escolas, entre outras benfeitorias e que a chegada vem em um momento em que o município está progredindo. Finalizou ressaltando a importância união de forças para Itacaré continuar no caminho certo, juntamente com os partidos da base aliada como o PT, PCdoB, PL e Republicanos.