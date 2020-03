Itacaré estará presente no 14ª Salão do Turismo da ABAV em Minas Gerais.

O maior evento turístico de Minas Gerais contará com a presença de Itacaré. O Salão do Turismo da ABAV-MG está na sua 14ª edição e será realizado no dia 13 de março de 2020, das 9 às 19 horas, no Dayrell Hotel & Centro de Convenções, localizado na capital mineira e promete bater recordes de visitantes este ano. O Salão do Turismo da ABAV-MG é considerado o mais importante acontecimento do setor em Minas Gerais e reúne profissionais especializados em turismo dentro e fora do Brasil, entre eles, agentes de viagens, empresários e jornalistas.

Para o prefeito António de Anízio, a presença de Itacaré no Salão de Turismo de Minas Gerais fortalece o posicionamento do município no mercado mineiro. “O turista mineiro tem escolhido cada vez mais Itacaré para passar as suas férias de fim de ano e o verão, por isso que estamos aumentando a promoção turística de Itacaré em Belo Horizonte, Minas Gerais, por que queremos os mineiros aqui durante todo o ano curtindo também o nosso calendário de eventos” disse o prefeito.

Os expositores já confirmados são: Abreu, Adm Travel, Affinity, AP Turismo, Bauer, Beds Online, Bourbon Hotéis & Resorts, Braúna Operadora, Club Med, Dayrell Hotel, Decálogo, Di Roma, Divisa Turismo, E-htl, Enjoy, Flytour, Foz do Iguaçu, Frontur, FRT Operadora, Fun Vistos, Fundação de Turismo Angra dos Reis, GD Representações, Horus, Independência Trade, Litoral Verde, Mundi Travel, Mundial Vistos, Navegue Angra, Pousada do Ipê, Privé, Rio Quente, Royalty, RCA operadora, São José Viagens, Tour Code, Viagens Master e Visual Turismo.

“Estaremos apresentando no maior evento turístico de Minas Gerais a nossa folheteria “30 Experiências para viver Itacaré intensamente” e o “calendário de eventos 2020”, mostrando para os mineiros por que Itacaré é um Destino Completo, disse o secretário Municipal de Turismo, Júlio Oliveira.