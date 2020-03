Itacaré: Equipe discute ações da atenção básica e vigilância contra o coronavirus.

Como parte das estratégias de combate ao coronavírus adotadas pela Prefeitura de Itacaré, a equipe técnica COVID 19 se reuniu nesta quarta-feira com o grupo de atenção básica e vigilância epidemiológica para traçar as medidas que devem ser aplicadas para melhor atender a toda a comunidade. No encontro foram discutidos assuntos como o fluxo de atendimento nas unidades, protocolos do Ministério da Saúde, atualização e divulgação dos últimos boletins, orientações sobre as fichas de notificações e a apresentação do plano operacional padrão.

Ainda durante o encontro foi apresentada a equipe técnica do Comitê de Monitoramento do COVID 19, criado pelo prefeito Antônio de Anízio que funciona como um órgão consultivo e deliberativo, composto por representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil, responsável por conhecer, discutir e aprovar ações de prevenção ao avanço do coronavírus de impacto nos serviços e atividades públicas e privadas. Intitulado como Planejamento Estratégico Municipal de Prevenção ao COVID 19, o grupo já vem implementando uma série de ações de combate à doença.

Como parte do comitê de monitoramento foi criada a equipe técnica, responsável pelo acompanhamento e assistência direta médica, farmacêutica e laboratorial aos casos suspeitos e identificados de COVID19 no Município. A equipe técnica já está funcionando em regime de plantão, terá uma base que já está sendo providenciada pela Prefeitura e ainda uma central de técnica de assistência cujo telefone para contato será amplamente divulgado pelo Poder Público Municipal.

Além da criação do comitê, o prefeito Antônio de Anízio assinou o decreto declarando situação de emergência em saúde pública em todo o âmbito do município de Itacaré, suspendendo alguns serviços, ampliando a rede de atendimento e ainda com uma série de orientações para a realização de eventos, bem como o funcionamento dos bancos, correios, dos bares, restaurantes e similares.

A medida levou em consideração a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde, a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e, principalmente, o dever do Poder Público Municipal de zelar pela garantia do bem-estar e conservação da saúde pública dos seus munícipes.