Itacaré entre as cidades da região que mais geraram empregos em 2019.

A região cacaueira o ano 2019 terminou com saldo positivo de 554 novos empregos gerados.E Itacaré tem muito a comemorar, foi o segundo melhor município, só perdendo para Ilhéus, confira abaixo;

Depois de Ilhéus (854), os melhores resultados foram de Itacaré (157), Camacan (76), Canavieiras (61), Coaraci (38), Uruçuca (22), Buerarema (13), Itapé (6) e Itajuípe (4). Só tiveram perdas Una (-112), Ubatã (-32), Ibicaraí (-28), Aurelino Leal (-5) e Ubaitaba (-1).

Em Ilhéus foram criados 854 novos empregos no ano, mais do que os 760 que a cidade vizinha eliminou. O destaque foi justamente o setor que mais perdeu empregos em Itabuna, o de serviços. Ele criou 765 novas vagas no ano.

O comércio abriu 170 postos de trabalho, a construção 46 e a extração mineral, 1. Perderam vagas a agropecuária (-53), a indústria (-45) e os serviços públicos (-30). A perda na indústria pode ser debitada ao completo abandono do Polo de Eletrônicos por parte do Governo do Estado.

Bahia fecha positivo

A Bahia terminou o ano com saldo positivo de 22.158 empregos, com destaque para a construção, ajudada pela retomada das obras federais, as grandes do estado (como a ponte de Ilhéus) e da prefeitura de Salvador (novo Centro de Convenções e urbanização da orla).

Depois do saldo de 10.608 da construção, os melhores setores foram os de serviços (4.874), comércio (4.389) e indústria (1.478). Também criaram novas vagas a agropecuária (803), os serviços públicos (757), a extração mineral (531) e a administração pública (324).

Já o Brasil teve o melhor resultado dos últimos 6 anos, desde 2013, somando 644.079 vagas com carteira assinada (além dos milhares que foram criados na informalidade no ano passado), Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Fonte: A Região.