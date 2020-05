Itacaré: Embarcação naufraga e menor nada até praia.

Na manhã deste sábado (16) uma menor de 17 anos esteve na 72ª Cia Independente da Polícia Militar, em Itacaré para comunicar sobre um embarcação que naufragou.

Segundo o relato, ela teria saído de Ituberá na manhã do dia 15, acompanhada de outras duas pessoas, tendo a embarcação perdido o rumo, naufragando na região de Itacaré. A menor informou que conseguiu nadar até a praia, esperando amanhecer para procurar ajuda.

O Comando do 2º Distrito Naval, em Ilhéus foi acionado para enviar uma equipe para iniciar as buscas. (Políticos do Sul da Bahia).