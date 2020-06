Itacaré elaborara protocolos de segurança para agências de turismo e transportes.

O Grupo de Trabalho Protocolos de Segurança Sanitária, organizado pela Prefeitura e Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo de Itacaré (COMTUR) voltou a se reunir com o objetivo de elaborar medidas específicas para as agências de turismo e empresas de transporte turístico visando a reabertura segura do turismo. A reunião aconteceu na última quarta-feira, no Hotel Ecoporam, e faz parte das atividades do movimento Juntos pelo Turismo e Juntos por Itacaré, que tem como objetivo a elaboração do Plano Estratégico de Retomada do Turismo de Itacaré.

O Grupo de Trabalho tratou das sugestões apresentadas pela Associação Itacareense das Agências de Turismo, tendo como algumas medidas sanitárias propostas a colocação de um pano de chão seco ou tapete para limpar os calçados na entrada das agências, colocação em local visível álcool em gel para ser utilizado pelos clientes e o uso obrigatório de máscara pelo atendente. Também foi colocada a necessidade de ventilar áreas internas de forma natural, mantendo portas abertas e ter nesse local um balcão ou mesa entre o cliente e o atendente com distância mínima de 1,5 metro.

Ainda na lista de protocolos de segurança está o atendimento a uma pessoa por vez, higienizar mesas, balcão e máquina de cartão sempre após um atendimento, da preferência em receber no cartão ou via transferência bancária, manipulando o mínimo possível de notas e moedas e sempre que o fizer higienizar as mãos com álcool em gel. Também será preciso higienizar a máquina de cartão sempre que for utilizado, informar ao cliente todos os procedimentos sobre o passeio vendido, inclusive sobre as orientações sanitárias ao combate da COVID-19, entre outras medidas.

Já o segmento de transporte turístico, representado por proprietários de vans, trataram das medidas de segurança como a utilização obrigatória de máscara por colaboradores e clientes, manter a distância mínima de 1,5 metro entre motorista e clientes, dispenser ter álcool gel 70% disponíveis para uso diário, organizar filas com distanciamento de 1,5 metro para embarque nos veículos e reduzir a capacidade para 50% nos transfer e passeios. Também será necessário a aferição de temperatura corporal obrigatória no embarque. Clientes com temperatura superior a 37ºC serão orientados para buscar atendimento médico e não poderão realizar o passeio.

Além disso, orientação é que os bancos dianteiros serão reservados ao guia para manter o distanciamento mínimo de segurança, orientar passageiros a não trocar de poltrona durante o passeio, adesivos de orientação sobre o Covid-19 nos veículos. E ao final do serviço os veículos devem ser higienizados externamente com produtos que impeçam a propagação do vírus, observando o procedimento operacional padrão definido pelas autoridades sanitárias.

Como próximo passo o grupo de trabalho irá apresentar a proposta finalizada aos membros do COMTUR e ao Comitê Gestor de Combate ao Covid-19. Os segmentos de Atrativos Turísticos e Condutores de Visitantes serão a próximas atividades que deverão se reunir para tratar dos seus protocolos de segurança sanitária.