Itacaré: Edital de convocação para eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Turismo.

Foi publicado ontem (4) no Diario Oficial o edital de convocação de assembleia para eleição dos membros da sociedade civil que vão integrar o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) entre 2020 e 2022 .

👉🏿 Veja o edital completo em http://itacare.ba.io.org.br/diarioOficial/download/355/2138/0

As inscrições serão realizadas de 10 a 13/03, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, que fica na Rua Lodônio Almeida, 160.

Podem se inscrever, conforme edital:

a) quatro representantes de associações de agências e guias de turismo, hotéis, pousadas, restaurantes, transportadoras turísticas e os sindicatos ligados ao setor turístico;

b) quatro representantes de organizações não governamentais e comunidade científica, sem fins lucrativos, com sede no município, legalmente constituída e devidamente cadastrada junto à Secretaria Municipal de Turismo e que tenham por finalidade principal a defesa do turismo e do patrimônio cultural e ambiental da região.

✍🏿 Acesse a Ficha de Inscrição em https://drive.google.com/file/d/1vrROaD_RFVrG9pu19E_3jmDUlhHEBL0v/view?usp=sharing

A assembleia eleitoral será no 18 de março, às 18h, também na sede da Secretaria Municipal de Turismo.