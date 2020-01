Itacaré é escolhida entre os melhores locais para passar o Carnaval 2020.

Conhecida como o paraíso baiano por suas belezas naturais e ao mesmo tempo por realizar grandes eventos, Itacaré está sendo apontada pelo site Trivago Magazine como um dos sete destinos da Bahia mais propícios para passar o Carnaval 2020. O site escolheu sete destinos com belezas exuberantes e únicas que podem ser exploradas durante o Carnaval no estado. E Itacaré aparece entre os melhores locais, não somente pela natureza, como também pela tranquilidade, segurança e os eventos que a cidade oferece.

Na matéria o site Trivago destaca Itacaré como um dos melhores lugares para passar o carnaval e cita as potencialidades do local. “Praias deslumbrantes com direto até a banho de rio e noites agitadas na vila: este é o clima da cidade de Itacaré, localizada a 250 km de Salvador, um destino ideal para solteiros e grupo de amigos que querem passar o Carnaval em um lugar badalado na Bahia”, colocou.

E segue apontando outras maravilhas do local. “As praias que ficam na própria cidade e a poucos quilômetros da vila principal guardam visuais paradisíacos, tais como Jeribucaçu, Havaiazinho e Engenhoca. Para quem curte banhos de água doce, também é possível aproveitar a Cachoeira da Usina”. O Trivago Magazine aponta ainda a beleza das praias urbanas, as opções de gastronomia e hospedagem e mostra o que fazer para quem quer curtir a folia, aproveitar a natureza ou mesmo os outros eventos que acontecem na cidade.

PROGRAMAÇÃO – E para alegrar os itacareenses e receber bem o turista durante o carnaval, a Prefeitura de Itacaré já anunciou algumas das atrações que farão a alegria da cidade nos quatro dias de folia. Dentre as atrações já confirmadas pela Prefeitura de Itacaré estão nomes como Unha Pintada, Vinny Nogueira, Tayrone, Ponto de Equilíbrio, Sinho Ferrari, Afrodisíaco, Papazoni, Levi Alvim e muito mais.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, adiantou que essas são apenas algumas das atrações já confirmadas, mas o carnaval terá muito mais, contando com as atrações locais, os blocos carnavalescos, bailes e os trios elétricos para fazer a festa dos foliões. Tudo isso com a tradição e as manifestações folclóricas da cidade, a exemplo dos caretas, blocos alternativos de fantasiados, sambas de roda alegria, animação e muita paz.

A expectativa, segundo o prefeito, é de atrair para a cidade milhares de turistas de diversas partes do mundo, gerando mais empregos e movimentando a economia de Itacaré. E além do carnaval que será de alegria e grandes atrações, Itacaré também chama a atenção dos turistas pelas belezas naturais, a gastronomia, o turismo de aventuras e o povo acolhedor que faz da cidade um destino turístico completo.

Confira o link: https://magazine.trivago.com.br/carnaval-na-bahia/?cip=55110020100253&cip_tc=1LAR_A2499_CPA_DS_FB_carnivalBA&fbclid=IwAR2RNuqQdU8Dl0GbQ6IZIw_YGs4HSgEb4YeZsLWk0I5oTu7M7Er6Sb_8Jcw