Itacaré é contemplada com projeto de incentivo ao esporte educacional.

Itacaré é uma das 35 cidades baianas que será contemplada com o Projeto de Incentivo ao esporte educacional. Outras cidades da RMS, também serão beneficiadas com o Projeto do Governo do estado.

O projeto criado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), em parceria com a Federação Universitária Baiana de Esportes (FUBE), foi apresentado na segunda-feira (16) para gestores públicos das localidades que serão beneficiados e representantes de federações esportivas.

Com o Circuito Esporte e Educação, alunos de escolas e universidades públicas do estado serão contemplados com aulas de basquete, badminton e boxe. De acordo com o governo o investimento para implantação do Circuito esportivo é de R$ 3,1 milhões.

Desta forma, a iniciativa tem o intuito de estimular a prática esportiva no meio estudantil, especialmente entre universitários e alunos do Ensino Médio, por meio de clínicas de iniciação esportiva e uma arena multiesportiva transitória. No total, serão realizados 35 mil atendimentos em 85 instituições de Ensino Superior e 250 da Educação Básica.

Durante o lançamento, o titular da SETRE, Davidson Magalhães, falou sobre a importância do projeto. “O Circuito Esporte e Educação é um dos primeiros legados dos Jogos Universitários Brasileiros, que aconteceram em nosso Estado em outubro de 2019. Vamos continuar investindo no esporte educacional na Bahia como fator de integração social e formação de cidadania”.

Lista de cidades contempladas:

As atividades serão realizadas nos municípios de Itacaré, Vitória da Conquista, Anagé, Caetanos, Brumado, Licínio de Almeida, Caetité, Tanque Novo, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Barreiras, Várzea do Poço, Serrolândia, Jacobina, Capela do Alto Alegre, Itiúba, Andorinha, Uauá, Campo Alegre de Lourdes, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Candeias, Alagoinhas, Feira de Santana, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Itagibá, Coaraci, Itabuna, Itapetinga, Eunápolis, Itamaraju e Teixeira de Freitas.