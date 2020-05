Itacaré discute protocolos para retomada das atividades turísticas pós-covid 19.

A Prefeitura de Itacaré, através das secretarias de Turismo e de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) se reuniu por vídeo conferência na última terça-feira, dia 05, para tratar da construção conjunta de protocolos de segurança sanitária para os segmentos turísticos do município que farão parte do planejamento estratégico para a retomada do turismo pós pandemia.

De acordo com o Secretário de Turismo de Itacaré, Júlio Oliveira, essa ação faz parte da campanha #juntospeloturismo e #juntosporitacare e tem o objetivo de estabelecer protocolos sanitários para reabertura das empresas do setor de turismo pós pandemia, garantindo tranquilidade e segurança para a população, empresários, trabalhadores e turistas.

Participaram da reunião entidades do turismo de Itacaré, além da ABRASEL, ABIH, SENAC e Sebrae, onde na oportunidade foram confirmados apoio para elaboração dos protocolos e decretos municipais, capacitação profissional e empresarial e definiu as etapas e prazos para a construção dos protocolos. Uma das primeiras ações anunciadas é uma consulta pública destinada a todos os setores do turismo para que contribuam para a formulação dos protocolos de segurança sanitárias, levando em conta cada atividade exercida.

“A retomada das atividades turísticas vai ocorrer no momento oportuno, mas deve estar cercada de cuidados com a segurança sanitária da população, para que possamos proteger a saúde e também as empresas e os empregos, minimizando os problemas econômicos”, disse o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio.

Consulta Pública – O momento exige responsabilidade. Por isso, a Prefeitura de Itacaré e por meio das secretarias de Turismo e Saúde (Setor de Vigilância Sanitária), e com apoio do COMTUR, querem ouvir e envolver o trade turístico para a construção e definição de protocolos de segurança sanitária a serem aplicados nos segmentos turísticos locais, após aprovação do Comitê Gestor do Covid 19 em Itacaré.

Para participar é bem simples. Basta somente enviar sugestões sobre os protocolos de segurança sanitária para as Entidades membras do COMTUR ou para o e-mail da Secretaria Municipal de Turismo (Setur Itacaré [email protected]). As contribuições deverão ser enviadas até as 12 horas do dia 20 de maio.

Segue relação dos segmentos a serem consultados:

1. Meios de hospedagens

1. Resort

2. Hotéis

3. Pousadas, hostels, Camping e similares.

4. Bares, Restaurantes, Lanchonetes, Sorveterias e Similares:

1. A la carte

2. Buffet

2. Cabanas de Praia

3. Atrativos Turísticos:

1. Ao ar livre

2. Em espaços fechados

4. Transporte turístico:

1. Vans

2. Táxi

5. Agência de Turismo

1. Receptivos

6. Profissionais de Turismo

1. Condutores de Visitantes

2. Barqueiros (Piloteiros)

3. Guias de Turismo

7. Trabalhadores Ambulantes

8. Turistas