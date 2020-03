Itacaré: Diego de Bidal poderá assumir vaga na Câmera de Vereadores.

Segundo informações extra-oficiais, o Vereador João de Oliveira, o popular Val do Cacau do PT, poderá assumir uma pasta na gestão e renunciar do mandato de vereador, em Itacaré. Ainda segundo as informações, o suplente Diego Augusto, o popular Diego de Bidal do PT, que é o atual secretário de Esporte, Cultura e Juventude assumirá a cadeira no Legislativo de Itacaré, sendo que a legislatura atual se encerra em 31 de dezembro deste ano.

Se realmente assumir a cadeira, Diego vai fazer parte da bancada de Vereadores do governo composta por Seu Luis que também é do PT e os demais da base.

Diego que foi presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Itacaré e atualmente faz parte do diretório é um nome jovem para concorrer a uma vaga no legislativo na eleição que acontece em 04 de outubro, para o mandato de 2021 a 2024.

Tentamos contato com o vereador Val do Cacau, mas não tivemos êxito e nem resposta. A todo momento a equipe do Site Itacaré Informa está tentando contato com o Presidente da Câmara Municipal, vereador Lenoildo Ribeiro, popular Canelinha, mas também sem êxito. Tivemos contato com o Secretário da Casa, vereador Seu Luís, que também não tem nenhuma informação oficial. (Fonte: Itacaré Informa)