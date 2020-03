Itacaré define cronograma de vacinação de idosos contra a gripe nas residências.

O trabalho de vacinação dos idosos contra a gripe já começou em todo o município. E a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando a vacinação dos idosos nas residências, evitando que eles saiam de suas casas por conta dos riscos de contraírem o coronavírus. Para isso foi elaborado um cronograma especial para atender a todos os idosos do município, da sede, dos distritos e postos volantes na zona rural, além da barreira sanitária. A orientação é para que fiquem em casas que os vacinadores vão até eles pata fazer a imunização.

De acordo com o cronograma de vacinação, nesta terça-feira(24) está sendo feito o trabalho de vacinação dos idosos nas ruas Magali, Passagem e Vila Judite, no bairro da Passagem, ruas Principal e Alegria, no Bairro Novo, ruas do Campo, João de Souza, Rui Barbosa, João Coutinho, 31 de Março, Pituba II e III no centro de Itacaré, e ainda nas ruas do Comércio e João Coutinho de Taboquinhas.

Na quarta-feira o trabalho continua nas ruas ACM, Georgina Marques, Miguel Andrade, Massaranduba, Rua do Campo e Estrela do Mar, no bairro da Passagem, Rua da Linha, no Bairro Novo, ruas Leonardo Setúbal, Leonardo Magalhaes, Angelim e Ataíde Setúbal, no Centro, e na Rua São Borges, em Taboquinhas. Na quinta-feira o trabalho continua nas ruas Leonardo Setúbal, no Abrigo de Idosos, Rua do Forte, Joaquim Vieira, Rua da Rodoviária, Alto da Telebahia e Portelinha, praça Santos Dumont, Orla e rua Pedro Longo. Em Taboquinhas será na Rua Nova. Também será feita a imunização contra a gripe para os idosos da Marambaia e do Cachimbo Seco.

Já na sexta-feira a vacinação contra a gripe será Porto de Trás, Baixa da Gia, Rua do Corote, Rua do Dendê e Loteamento Conchas do Mar. Em Taboquinhas o trabalho será na Portelinha. Já na segunda-feira a equipe de vacinação vai atender aos idosos do Marimbondo, Nova Brasília, Ru do Miranda, Travessas 1,2,3 do Bairro Novo e Rua do Canal. Ainda durante a próxima semana o cronograma de vacinação vai continuar para atender a todos os bairros, distritos e comunidades rurais de Itacaré.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, a iniciativa de vacinar os idosos em suas residências tem como objetivo proteger contra a gripe e ao mesmo tempo evitar que eles se desloquem para as unidades de saúde, correndo riscos de contraírem o coronavírus. “É importante que todos permaneçam em casa e em especial os idosos, por esse motivo é que esse ano vamos fazer diferente, vacinando essas pessoas nas suas próprias residências, sem que precisem sair”, reafirmou o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio.

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. Por isso, a primeira etapa da campanha contempla esse público.

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.