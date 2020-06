Itacaré: Decreto proíbe caminhões de carga e descarga nos finais de semana.

Com o objetivo de garantir a saúde e a segurança dos moradores da cidade, evitar a proliferação do coronavírus e reorganizar o trânsito no município, a Prefeitura de Itacaré publicou no Jornal Oficial o decreto determinando que a entrada e circulação de veículos de carga, assim como as operações de carga e descarga no âmbito do município deverão ocorrer apenas de segunda a sexta-feira, das 06 às 16 horas. Dessa forma, fica proibida a entrada e circulação de veículos de carga, assim como as operações de carga e descarga, na sede de Itacaré e nos distritos e povoados, aos sábados, domingos e feriados

O descumprimento ao disposto da lei sujeita o infrator às penalidades administrativas previstas na Lei Complementar 05/2001, além de outras penas impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, a exemplo de multas. Ainda conforme o decreto, ficam mantidas todas as demais regras acerca de dimensão e peso dos veículos que já vinham sendo adotadas, bem como locais específicos de carga e descarga.

De acordo com o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, as medidas estão sendo adotadas como forma de evitar o movimento de caminhões de carga e descarga nesse período da pandemia, quando a orientação é evitar a aglomeração de pessoas e diminuir o fluxo de moradores de outras cidades. Com isso será possível evitar também os casos denunciados de caminhões que chegam à cidade para a carga e descarga e acabam trazendo familiares e amigos para curtir o final de semana nas praias, o que não é recomendável nesse momento em que o município atravessa um período difícil da pandemia do coronavírus.