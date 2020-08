Itacaré: Decreto estabelece novas medidas e hotelaria, restaurantes e cabanas poderão operar com até 50% da capacidade.

Decreto municipal nº 641 foi publicado nesta sexta-feira (28) e prevê o aumento da capacidade de hospedagem de leitos, atendimento em restaurantes e cabanas de praia em até o limite 50% de sua capacidade total a partir de setembro.



A Prefeitura de Itacaré, autorizou a ampliação da capacidade do atendimento na rede hoteleira do município a partir de 01 de setembro. De acordo com a administração municipal, apesar da limitação de hospedagens, os estabelecimentos agora podem receber 50% da capacidade de hóspedes.Assim também como Restaurantes e cabanas de praia em até o limite 50% de sua capacidade total.

Pousadas de até 08 (quartos) poderão ter 100% de ocupação.

A formatação de hospedagem em quartos triplos e quádruplos somente será permitida mediante a comprovação de vínculo familiar em linha colateral de 1º grau, respeitado o distanciamento mínimo de 1 m entre as camas;

O período de funcionamento dos estabelecimentos será:

I – Para cabanas e restaurantes das praias – de 10:00hs às 17:00hs;

II – Para restaurantes – almoço das 10:00hs às 17:00hs e jantar das 15:00hs às 23:00hs;

III – Comércio do Centro da cidade – de 08:00hs às 18:00hs;

IV – Comércio da Pituba – de 13:00hs às 23:00hs;

V – Delivery até às 23:00hrs;

VI – Academias de ginástica e congêneres – de 06:00hs às 21:00hrs

Fica permitindo som ambiente e ao vivo nos restaurantes e cabanas de praia observadas as normas vigentes a respeito de horário e decibéis;

As academias de ginástica e congêneres deverão funcionar mediante obrigatório agendamento de seus clientes, os quais poderão permanecer por, no máximo, 1 hora por dia.

Permanecem proibidas as atividades de feiras livres, mercados de artesanatos, bares e qualquer atividade que gere aglomerações de pessoas.

O Turista deve tomar ciência e preencher o Termo de Responsabilidade do Turista (acesso em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoiBne481FMXb8E_6EwH5nrdkqJvbiMOLj7ZoGs5EOIoWaQA/viewform), comprometendo-se a seguir todas as medidas de prevenção estabelecidas pelas autoridades sanitárias.(Itacaré Urgente)

Confira o decreto na íntegra:

