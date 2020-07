Itacaré de luto.

Itacaré amanheceu triste com a notícia do falecimento do empresário Avelino Texeira, o Portuga da Pimenta.

Portuga era de natureza acolhedora além de carismático e querido por todos que desfrutavam da sua amizade.

Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e os console e lhes dê serenidade para atravessar esta tempestade.

A Deus pedimos também que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames.