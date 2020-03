Itacaré amanheceu triste com a informação do falecimento de Ricardo do Bar.

É com pesar, e com muita tristeza que noticiamos o falecimento nesta sexta-feira, dia 06, de Mário Ricardo Araújo da Silva, carinhosamente conhecido como Ricardo do Bar. Um excelente filho, um pai de família exemplar e um ser humano fantástico, amigo para todas horas, flamenguista enjuado. Ricardo deixará muita saudades!

Deus Deus conforte os corações de todos famílias nesse momento tão triste.