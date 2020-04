Itacaré cria projeto de valorização da arte “Tamo Junto pela Cultura”.

A Prefeitura de Itacaré, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, criou o movimento “Tamo Junto pela Cultura e Por Itacaré”, que tem como objetivo construirmos juntos, com os segmentos e entidades ligadas ao setor ações e atividades para apoio à cultura durante a pandemia. A decisão foi tomada na reunião realizada nesta quarta-feira, onde se discutiu a elaboração do Plano Estratégico de Ação para a retomada da Cultura no município.

Outra ação que será desenvolvida e a realização do levantamento das principais necessidades do setor de cultura nas suas diversas linguagens, a fim de garantir o apoio básico e auxílio para os a durante o período da pandemia. Também será elaborado o Plano Estratégico da retomada do Setor da Cultura pós Covid19, com objetivo de desenvolver ações que possam garantir uma retomada tranquila e segura para a realização das atividades artísticas no município;

Ainda no encontro dos representantes da Prefeitura de Itacaré com o Conselho Municipal de Cultura foi abordado que em virtude do segmento da música ser a aérea mais afetada pela pandemia, surgiu a ideia de criar o Projeto “Live Tamo Junto”, com a realização de apresentações pelos artistas em suas casas ou em um espaço disponibilizado pela Prefeitura e parceiros, sem desrespeitar a orientação de quarentena para barrar a epidemia de coronavírus.

As apresentações serão pagas pela Prefeitura de Itacaré e parceiros, com objetivo de apoiar os artistas locais e proporcionar a população entretenimento sem sair de casa. A primeira Live Teste será realizada nesta sexta-feira, dia 1º de maio, às 18 horas, no Estúdio Armondes, com o Trio Baianado. Na próxima semana serão criados os critérios de participação através de sorteios no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itacaré, que definirá a ordem de apresentação dos artistas. A Prefeitura buscará parceria para dar todo o suporte necessário para os artistas realizarem as Live’s;

Ainda no encontro decidida a criação do projeto “Talentos de Itacaré”, com a promoção dos talentos de Itacaré na área da cultura (música, artes plásticas, teatro e dança) com objetivo de valorizar os artistas locais com a divulgação dos seus trabalhos nas redes sociais e em outras plataformas no período da quarentena, tendo como público alvo adolescentes e mestres.

No encontro online dessa quarta-feira foi decidido também finalizar a implantação do Sistema Municipal de Cultura no município de Itacaré com o funcionamento do Fundo Municipal de Cultura de Itacaré que ainda necessita de registro da Receita Federal do CNPJ e abertura da Conta Bancária Outra ação será a criação do Projeto Amigos da Cultura, para apoio de pessoas físicas e jurídicas para os artistas locais durante o período da pandemia, tendo como contrapartida a prestação dos serviços dos artistas para a população.

E as medidas de valorização e apoio à cultura não param por aí. Também será criado o Projeto Voucher Cultural para comercializar pacotes promocionais de apresentações culturais a serem realizadas após o termino da pandemia, assim como outros segmentos do turismo começaram a realizar. E tem ainda a criação do Projeto Hora da Cultura, que visa criar Programa de Rádio, Lives e transmissões ao vivo pelas redes socias com especialistas na área de cultura para conversar e orientar o setor nos diversos temas por segmentos e tendências durante e pós pandemia.

Para cada um desses projetos foram criados grupos de trabalho para coordenar as ações e encaminhamentos. Os próximos passos serão ampliar a participação dos conselheiros e convidados para compor os Grupos de Trabalho; Realizar a primeira Live Teste: Definir os critérios e ordem de apresentações nas lives, assim como as linguagens artísticas que podem participar; Fazer o levantamento das principais necessidades do Setor de cultura; Identificar os Artistas para o Projeto Talentos de Itacaré; Escrever os Projetos Amigos da Cultura e Voucher Cultural e iniciar a elaboração do Plano Estratégico de Retomada da Cultura.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explicou que nesse momento é preciso da união de todos os setores com o segmento da cultura, com os artistas, principalmente os músicos, mestres de capoeira e todos aqueles que dependem da movimentação turística precisam de apoio e auxílio. “Vamos todos juntos ajudar a cultura passar por este momento de pandemia” disse o prefeito António de Anízio.

“Quero mais uma vez parabenizar a iniciativa da campanha e reforçar a necessidade de ampliação do apoio de todos. Cada segmento pode se articular na busca de informações sobre a situação e trazer para que essa situação de pandemia seja minimizada” reforçou Ronara Chagas, presidente do Conselho Municipal de Políticas Cultural de Itacaré

Conforme orientação do prefeito António de Anízio, a Secretaria Municipal de Turismo passou a assumir provisoriamente as funções da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura. Segundo Júlio Oliveira, secretário municipal de Turismo, a criação do movimento “Tamo Junto pela Cultura” tem como principal objetivo o levantamento de informações para das necessidades do Setor da Cultura neste período da pandemia e a criação de um Plano de Ação para apoio e retomada das atividades culturais pós Covid 19. “Precisamos de todos para apoiar os nossos artistas na superação da pandemia e já planejar a retomada, por que já começamos a viver o novo normal e devemos nos adaptar o mais rápido possível com todos os cuidados, tranquilidade e segurança” disse o secretário.