Itacaré cria plano de contingência para prevenção e tratamento do coronavírus.

Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da Saúde em relação ao novo Coronavírus (COVID-19), a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Saúde, definiu a ativação de um comitê para coordenar e gerenciar as ações preventivas e emergenciais para combater a doença. E já na reunião com integrantes dessa equipe, foram definidas ações de importante impacto para a prevenção, atuação e tratamento.

Na lista de ações que serão adotadas para a prevenção e o combate ao coronavírus está o decreto municipal suspendendo ou adiando, pelo prazo de trinta dias, todos os eventos festivos, shows ou qualquer atividade que envolva aglomeração de pessoas de caráter público ou privado. Os bares, restaurantes, pousadas, padarias, lanchonetes e similares deverão respeitar o distanciamento mínimo de pelo menos 1,5 metros entre as mesas, bem como a disponibilização de sabão e álcool gel para higienização das mãos.

Em consonância a medidas adotadas pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, publicitada nesta segunda-feira, dia 16 de março, será realizada a suspensão das aulas nesse momento, pelo período de 30 dias. Para isso, será repassada para a Secretaria de Educação de Itacaré as orientações necessárias para o devido monitoramento da situação, recomendando medidas às instituições escolares e ações comportamentais aos pais, com a finalidade de manterem os alunos em casa. Essas recomendações são fundamentais, tendo em vista que as escolas são ambientes fechados, com grande número de pessoas e com realização frequente de atividades coletivas.

Aliada a todas essas medidas, também foi criada a Comissão Técnica formada por profissionais capacitados, que estarão respondendo aos questionamentos oriundos das equipes do PSF, dos hospitais, bem como dos representantes legais das escolas, comunidades e empresários. Essa equipe terá o objetivo de orientar a rede de Serviços de Atenção à Saúde, como também, se necessário, os multi-setores para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus. “Trata-se de profissionais médicos, enfermeiros e áreas afins, capacitados para o desenvolvimento de protocolos e fluxogramas, bem como, definição de ações e intervenções no contexto social”.

De acordo com os membros do comitê gestor, a partir da confirmação de alguns casos positivos no Brasil, e por ser Itacaré um local turístico, a cidade assume um importante papel na luta contra essa epidemia. Assim, justifica-se a intenção prioritária do prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, em avançar em melhorias para o bem-estar da população, trazendo num primeiro momento alterações no cotidiano da população, porém, com respostas positivas a médio e longo prazo para toda a comunidade.

O prefeito Antônio de Anízio explica que para avançar nessa guerra contra esse vírus, é importantíssimo que todos os núcleos de atividades grupais possam aderir às normas, bem como favorecer melhorias diante da situação que estamos vivenciando. “Já temos bem claro os cuidados básicos a serem tomados, como a melhoria do sistema imune individual, cuidados redobrados com os idosos, higienização das mãos, manter distância de segurança e também proteger a boca quando tossir, espirrar, falar. Estamos falando de cuidados básicos que cada pessoa da comunidade poderá fazer a sua parte”, complementou o prefeito.