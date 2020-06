Itacaré cria novas barreiras e intensifica fiscalização.

A Prefeitura de Itacaré criou uma nova barreira sanitária no município, com o objetivo de evitar a proliferação do coronavírus, garantir a saúde da população e monitorar o movimento de entrada e saída das pessoas com suspeitas da doença. O novo local de monitoramento das barreiras sanitárias fica na comunidade da Fazenda São Benedito, na divisa de Itacaré com o município de Uruçuca. Antes esta barreira estava funcionando na comunidade do Cachimbo Seco, mas o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, solicitou que fosse criado esse ponto para proteger mais comunidades rurais do município contra o Covid-19 e estendeu até o limite territorial.

No município de Itacaré foram implantadas barreiras sanitárias no quilômetro 06 (em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual), no bairro da Marambaia (na entrada que dá acesso à Praia do Jeribucaçu), na entrada do Distrito de Taboquinhas, no Distrito de Água Fria (próximo ao Restaurante Gaô) e agora no São Benedito. Além disso está funcionando o monitoramento aquático, evitando que embarcações de outros municípios atraquem na cidade. Em cada barreira é feito cadastro de quem entra e sai da cidade, e verificado o destino, residência, motivo da viagem e medida a temperatura do corpo.

Paralelo a esse trabalho, a Prefeitura de Itacaré firmou o contrato com a empresa Cacaueira Segurança Privada, que já está garantindo o apoio à equipe da Secretaria de Saúde, Agentes de Trânsito e Polícia Militar na fiscalização e contenção nas barreiras. A empresa conta com equipamentos como tonfa, spray de pimenta, lanterna tática, taser, algema e ronda veicular com viatura própria, além de rádio com frequência da empresa autorizada da Anatel.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que todas medidas estão sendo adotadas para garantir a saúde da população, mas é preciso que a comunidade se conscientize sobre a gravidade da doença e a necessidade de que se todos protejam, usem máscaras, álcool gel e, se possível, fiquem em casa. De acordo com o prefeito, é grande o número de casos de coronavírus registrados nos municípios vizinhos, daí a importância de intensificar as barreiras sanitárias para monitorar a entrada das pessoas em Itacaré e orientar a todos para que evitem sair de Itacaré para ter contato com pessoas de outras cidades. “Somente juntos, tomando os devidos cuidados e seguindo as regras de proteção, vamos combater o coronavírus”, complementou o prefeito.