Itacaré cria estrutura para evitar aglomerações nas filas da Caixa.

Com a proposta de proteger a comunidade contra o coronavírus, principalmente os beneficiários do auxílio emergencial que vinham se aglomerando nas filas em frente à Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Itacaré montou uma estrutura especial para que todos possam aguardar a sua vez no atendimento com muito mais conforto, comodidade e segurança. No local foi interditada parte da Rua João de Souza e implantados toldos de proteção com grades de fechamento, onde foram colocadas cadeiras, observando o distanciamento exigido pela Organização Mundial de Saúde.

No local também foram colocados guardas municipais, Policiais Militares e bombeiros civis voluntários para fazer o controle de acesso e também a imunização das pessoas com álcool gel. O local está sendo imunizado com frequência pelos profissionais da Prefeitura de Itacaré, com a aplicação de jatos de cloro e a limpeza das cadeiras com álcool. Tudo isso sem contar que estão sendo implantados banheiros públicos em frente a Caixa Econômica Federal e pias para a higienização necessárias para que todos possam aguardar a sua vez no atendimento para receber o auxílio emergencial de forma muito mais segura.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que essas medidas foram adotadas para proteger o cidadão itacareense, que além de ficar horas nas filas, em pé, ainda estavam aglomerados, correndo sérios ricos de contrair o coronavírus. “Ao perceber que estavam acontecendo as aglomerações, decidimos de imediato adotar essas medidas para garantir mais conforto e segurança, porque para nós o maior patrimônio é a vida da nossa gente”, complementou o prefeito.

Paralelo a essa iniciativa de montar a estrutura e garantir a segurança dos beneficiários com o auxílio, a Prefeitura de Itacaré também vem fazendo a constante higienização dos espaços em frente aos demais bancos, casas lotéricas, açougues, supermercados e unidades de saúde, onde é maior o movimento de pessoas. O serviço está sendo feito não somente na sede da cidade, como também nos bairros e nos distritos, como forma de evitar a proliferação e o contágio do coronavírus. Fotos: André Renato e Kaio Silva