Itacaré cria Centro de Informações do Coronavírus.

Itacaré já conta com um Centro de Informações do Coronavírus, uma unidade que tem como principal objetivo atender as ligações e prestar orientações aos pacientes com suspeitas de contágio do COVID 19. A unidade funciona na Praça da Bíblia e atende à comunidade através do telefone / WhatsApp (73) 99995-7568.

No Centro de Informações do Coronavírus estão equipes de médicos e enfermeiros de plantão que, se necessário, serão deslocados para os locais onde existam casos suspeitos. “Mas é preciso que haja uma conscientização da comunidade para que não passe trotes e evite informações incorretas”, alerta a Prefeitura.

No local a Secretaria de Saúde mantém materiais de uso no combate ao COVID 19, para casos de emergência. O prefeito Antônio de Anízio avisa que a comunidade não precisa se dirigir ao Centro de Informações, “bastando entrar em contato pelo telefone ou o WhatsApp e informar a situação para a equipe técnica”.

“Foram adotadas algumas medidas, como a suspensão das aulas, fechamento de alguns estabelecimentos e suspensão de eventos públicos e particulares. Mas é preciso que a comunidade esteja atenta que essas suspensões e fechamento não significam férias, mas sim estado de alerta”.

“Por favor, para sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, permaneçam em casa. O momento é de conscientização. Faça sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. A responsabilidade também é sua, por isso orientamos que a população evite aglomerações, eventos, bares, praias e locais de grande concentração”.