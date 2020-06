Itacaré cria campanha de marketing com novas rotas turísticas.

Itacaré é natureza, cachoeiras, esporte, aventura, oceano, cacau, chocolate, história, cultura, gastronomia, sol e praia somado a diversidade de cores, sons, sabores fazem do município um destino completo onde cada visitante pode escolher a sua rota turística, respirar, viver, curtir Itacaré.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo, criou a nova campanha de marketing turístico com objetivo de acompanhar as novas tendências do mercado pós pandemia e o novo comportamento do viajante que busca os segmentos do turismo rural, turismo de natureza, bem-estar, ecoturismo, turismo de aventura e turismo gastronômico. Ganhando destaque o turismo de pequena escala, sendo altamente valorizadas as experiências exclusivas. Todos nós queremos apreender, vivenciar o destino como um local, fazer algo diferente durante a viagem e nos sentirmos exclusivos.

“Em meio a crise sempre tem oportunidades e acreditamos que o turismo de natureza é a grande tendência, por isso durante essa pandemia a equipe da Secretaria de Turismo vem trabalhando na captação de novas imagens de Itacaré e criou as novas rotas turísticas com roteiros de turismo de experiência. Itacaré mais uma vez sai na frente com novos produtos turísticos para uma retomada forte do Turismo” disse o prefeito de Itacaré, António de Anízio.

Segundo o secretário de Turismo de Itacaré, Júlio Oliveira, a campanha destaca o turismo de experiência e segurança, uma variedade de opções – para relaxar ou curtir, aproveitar a natureza ou a praia – são apelos ainda mais decisivos para despertar nas pessoas o desejo pelas experiências que cada Rota Turística pode proporcionar e apresentar Itacaré pós pandemia para todos. “Mais do que uma ação coletiva para a promoção das novas rotas turísticas de Itacaré, essa campanha é sobre sentimento de pertencimento e união, e para que, unidos o poder público e trade turístico sejam ainda mais fortes para incentivar a retomada do turismo” afirma o secretário.

CAMPANHA – Os símbolos das Novas Rotas turísticas dão o tom da campanha – Rota Turística das Cachoeiras, Rota Natureza, Rota do Cacau & Chocolate, Rota do Esporte & Aventura, Rota Oceânica, Rota da História & Cultura, Rota do Sol e Praia, criadas a partir da logomarca Itacaré – Um Destino Completo.

A campanha conta com as logomarcas, cards feed e estoires para posts nas redes sociais, e-mails marketing e vídeos. São um total de 10 vídeos produzidos para campanha que começa com o vídeo apresentando todas as novas rotas turísticas, em seguida vídeo de cada rota turística e por último o vídeo com os protocolos de segurança para a retomada do turismo de Itacaré, dando forma e voz a campanha. As imagens retratam os novos produtos turísticos de Itacaré e sintetizam o senso de ação, colaboração e união em prol de Itacaré.