Itacaré cria aplicativo de cadastro das pessoas que entram e saem da cidade.

Garantir um diagnóstico atualizado e o controle de pessoas que entram e saem da cidade, com todas as informações sobre onde moram, documentos e o destino de cada entrada e saída, além de garantir muito mais agilidade para as pessoas do município que já fizeram esse questionário. Esse é o objetivo do aplicativo criado pela Prefeitura de Itacaré que já começa a funcionar a partir desta segunda-feira(27) na barreira sanitária do quilômetro-06, em frente a Polícia Rodoviária Estadual.

O aplicativo é simples e será feito uma única vez em que a pessoa passar pela barreira. Nele deverá ser apresentados os documentos pessoais dos moradores que estão saindo ou entrando na cidade, principalmente o CPF, telefone de contato e o comprovante de endereço, que pode ser uma conta de água, luz, internet ou um contrato de locação de imóvel. Uma vez feito o cadastro, nas outras entradas e saídas as pessoas deverão apresentar apenas o CPF que no aplicativo já vão estar todos os dados. Nesse primeiro momento o cadastro do aplicativo será feito nas barreiras, mas posteriormente estará disponível para ser feito online.

Tudo isso vai agilizar o serviço de controle, diminuindo as filas nas barreiras. Nesse primeiro momento o cadastramento será um pouco mais demorado, pois as pessoas que vão entrar e sair da cidade deverão apresentar seus dados pessoais. A partir de então fica tudo muito mais simples e rápido. Mas a equipe do Comitê de Monitoramento solicita que mesmo com os dados no aplicativo, é necessário ter sempre o número do CPF, os documentos pessoais e também um comprovante de endereço, em caso de houver qualquer problema na internet para acessar o aplicativo, já que a barreira fica no quilômetro-06.

O trabalho de controle do acesso nas barreiras sanitárias está funcionando 24 horas, com a proposta de garantir a saúde e o bem-estar dos itacareenses, evitando a contágio e a proliferação do coronavírus. Nas barreiras sanitárias os profissionais da saúde e do trânsito estão medindo a temperatura dos motoristas e passageiros, fazendo a higienização nos veículos, verificando se são moradores do município e qual a necessidade de estar circulando, já que a orientação é ficar em casa para evitar os riscos de contrair ou transmitir a doença.

Paralelo a todas as ações que vem sendo adotadas pelo comitê de monitoramento do coronavírus, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que a principal recomendação é para que todos fiquem em casa. “A Prefeitura de Itacaré e a equipe técnica de combate ao coronavírus pedem à população que evite aglomerações. Por favor, para sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, usem máscaras permaneçam casa. O momento é de conscientização. Faça sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus”, solicitou o prefeito.