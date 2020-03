Itacaré: Corpo encontrado em praia da Península de Maraú é do pescador que estava desaparecido.

Um corpo de um homem foi encontrado na praia do Cassange, local paradisíaco que fica na Península de Maraú, no baixo sul do estado. O corpo é de Adeílson Francisco dos Santos, um dos tripulantes de um barco pesqueiro que está desaparecido há uma semana em Itacaré. Conforme o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o corpo foi localizado no domingo (15), em praia do Cassange, e transferido para Itabuna, cidade da mesma região, nesta segunda-feira (16), onde passa por perícia para entender as causas da mortes e também apontar a identidade da pessoa.

O barco pesqueiro desapareceu na costa da cidade de Itacaré, no dia 9 de março, depois que os pescadores Adeílson Francisco dos Santos de Lima e um chinês, conhecido como Tiago, saíram da cidade por volta das 16h, em um barco chamado Nanda I, e não entraram mais contato com os familiares.

A Delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus atua nas buscas pela tripulação.

